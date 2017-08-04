Чебоксары, 4 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В России раздали президентские гранты на 2,25 млрд рублей. Поддержку получат 970 некоммерческих организаций (НКО) из 79 регионов. Среди победителей — некоммерческие и религиозные организации, благотворительные фонды, ассоциации, некоммерческие партнёрства. Больше всего грантов будет направлено на реализацию проектов по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни. В регионы Поволжья будет направлено 314 млн рублей на 183 проекта, наибольшее число поддержанных заявок — по социальной тематике и в сфере образования, науки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В десятку регионов РФ по числу победителей вошли четыре поволжских: на четвёртом месте — Пермский край (32 проекта), на шестом — Нижегородская область (25 проектов), на восьмом — Самарская область (21), замыкает топ-10 Татария (20 проектов). Лидером является Москва (181 проект).

Поволжье в целом получит на 183 общественно значимых проекта 314 млн «президентских» рублей. Из них половина средств уйдёт в три региона: Пермский край, Самарскую и Нижегородскую области. Самые дорогие гранты в ПФО разработали Сарапульская епархия РПЦ в Удмуртии (10,3 млн рублей) и Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» в Пермском крае (около 9,5 млн рублей). По объёму выделяемых средств проекты входят в первую двадцатку в России. Напомним, самый большой грант получил российский театральный фестиваль «Золотая маска» — 50 млн рублей.

На основе данных Фонда президентских грантов. Данные по регионам Поволжья

Наибольшее число проектов в Поволжье будет реализовано в социальной сфере и образовании (по 24 проекта), на третьем месте по популярности — грантовое направление по охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни. В топ-5 также вошли проекты по сохранению исторической памяти и поддержке семьи, материнства, детства. Меньше всего проектов победило в сфере общественной дипломатии (2) и по вопросам межнационального, межрелигиозного согласия (7). Отметим, на ПФО, где половина регионов — национальные республики — приходится четверть проектов-победителей, направленных на укрепление межнационального согласия.

Максимальный размер гранта в Поволжье получит религиозная организация — Сарапульская епархия РПЦ в Удмуртии. Они предложили за 10,3 млн рублей создать Музей истории религии и национальностей Прикамья, снабдив проект очень эмоциональным описанием.

«Российское общество оказалось под массовым влиянием восточных и западных практик, зачастую и чуждых, и вредных не только человеку, и всему обществу, всей русской государственности. Пусть не всегда по злому умыслу, а неведению: новый год — не от Рождества Христова, а какого-то восточного животного; в поздравлениях к Рождеству Иисус Христос уже не упоминается, а само Рождество — повод для гаданий; Святое Богоявление подменяется купанием в проруби; Масленица — не Прощёное воскресение перед Великим постом, а сжигание чучел — и это только те позиции, где подменяется культурный код национальных традиций, а еще день Святого Валентина, фестиваль Холики, Хэллоуин… К этим всероссийским вызовам добавляются анекдоты от местной безграмотности: имена собственные не переводятся! Нью-Йорк, Неаполь, Новгород на любом языке мира Нью-Йорк, Неаполь и Новгород! Не Выль Кар (Новый город, ИА REGNUM)!!! У нас же и удмуртские карты, и удмуртские указатели на дорогах. В отличие от других регионов России, не использующих кириллицу, — не иное, понятное написание, а именно перевод. Как и то, что 125 лет назад судом при рассмотрении Мултанского дела было установлено изжитие семейно-родовых культов у удмуртов… Неужели национальную удмуртскую культуру невозможно представить без языческих капищ? Или опять кто-то пошел по лёгкому пути? А путь еще и оплачиваемый за счет бюджетов и любой центр удмуртской культуры — муниципальное либо государственное учреждение, с шаманом, куалой и оберегами», — экспрессивно обращаются авторы проекта, предлагая своё решение проблеме — создание музея.

Заявлено, что в музее «в разных формах от выставок и бесед за круглым столом до научных конференций для самых разных кругов, от школьников до профессоров будут рассматриваться вопросы и религии и национальностей». Здесь планируется представить истории 20 разрушенных из 21 городского храма, а также снесенных мечети и синагоги.

Лидером по числу поддержанных проектов и общей сумме грантовой поддержки стал Пермский край: одобрены 32 заявки на 65 млн рублей. Примечательно, что максимальную сумму гранта (около 9,5 млн рублей) получил признававшийся ранее «иностранным агентом» фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани», который затем был исключён из реестра.

Данный центр предложил «конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ», заявив об участии 14 регионов. Формулировка довольно расплывчата: проект «нацелен на повышение знаний и навыков специалистов СОНКО» «с помощью запуска основной целевой группой — ресурсными центрами поддержки СОНКО — новых услуг для СОНКО на основе методических, информационных и обучающих материалов, максимально соответствующих актуальным потребностям». Выясняется, что авторы понимают под этим, в частности, обучающие материалы, которые в той или иной степени плодятся в регионах: «справочники для консультантов РЦ, пакеты форм документов для НКО, сценарные решения и презентации для публичных мероприятий, учебные комплексы для обучения, электронные базы данных и алгоритмы отбора и тиражирования успешных практик».

На втором месте в рейтинге — Самарская область, где на 21 проект будет направлено 47,9 млн рублей. При этом самый большой грант взял региональный благотворительный фонд «Самарская губерния», получивший в 2016 году статус иностранного агента. Согласно данным Минюста РФ, среди источников финансирования фонда — организации из Великобритании и США, вид политической деятельности — «обращения к государственным органам, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов».

Фонд запросил 7,16 млн рублей на проект «Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением». Заявляется, что «в результате проекта будет оказана информационная, консультационная и методическая поддержка ресурсным центрам, НКО» и что «проект будет открыт для вхождения новых территорий и организаций из других регионов, что даст возможность расширять состав Альянса».

Образовательные проекты с высоким размером грантов есть и в других регионах ПФО. К примеру, в Пензенской области максимальный размер гранта получила НКО, которая планирует распространять свой опыт, консультировать, организовывать «просветительские поездки» и всячески поддерживать другие НКО по вопросу создания целевого капитала — региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз». Фонд получит 7,86 млн рублей — это почти половина грантовой суммы, которые получили пензенские НКО. В Ульяновской области за предложенные «форматы образовательных и просветительских мероприятий» по «развитию гражданской активности у молодёжи» максимальный грант выделят общественной организации «Молодёжный инициативный центр»: почти за 3 млн рублей здесь планируют «выстроить качественное сопровождение молодых людей и предоставят для всех участников возможности для самообучения и реализации своих инициатив».

Нижегородская область, которая замыкает тройку лидеров, на 25 проектов НКО получит 46,7 млн рублей. Максимальная сумма — 5,8 млн рублей, которые выделяются местному Центру поддержки и развития музеев на создание на базе вуза кабинета-лаборатории для юных физиков.

На четвёртом месте идёт Саратовская область: президентские гранты получили 19 проектов, общая сумма поддержки составила 34,7 млн рублей. Самый большой размер гранта — у детского благотворительного фонда «Савва», который предложил молодёжный экологический проект «Экотория» с охватом семи регионов и с замахом на решение проблем Волги. Помимо теоретической части (семинаров, лекций), он предполагает мониторинг экологической ситуации на Волге под руководством учёных, итоги которого будут переданы в федеральный парламент для работы по программе спасения Волги.

В Татарии из 20 победителей больше всех средств выделят на этноколлекцию «Сказки Поволжья» — 2,87 млн рублей. Грант получит АНО «Детская анимационная студия «Татармультфильм». Согласно ЕГРЮЛ, в Татарии на сегодня существует две компании «Татармультфильм». Одна в форме общества с ограниченной ответственностью, а вторая — как раз детская студия в форме НКО. Обе имеют один и тот же юридический адрес, отличается только номер кабинета. Учредителем детской студии, созданной 16 декабря 2011 года, является Марат Башаров. В ЕГРЮЛ он также фигурирует как индивидуальной предприниматель. В данной форме Башаров зарегистрирован с 1 сентября 2015 года и занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Дополнительные виды деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

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По грантовому проекту планируется создать портал с этносказками татарского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского фольклора. По данным издания «Бизнес-онлайн», проект-победитель «вырос из другой успешной идеи, уже реализованной в Татарстане», который также является интерактивной мультимедийной библиотекой.

Сразу два гранта выиграли местные казачьи общества за проекты по сохранению исторической памяти. На 644 тыс. рублей создадут передвижной познавательный аттракцион «Казачья слобода», за 1,05 млн рублей будет организован второй молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции «Тысячелетие Руси. Императорская эпоха».

В продолжение национальной тематики можно выделить проект из Кировской области: национально-просветительская организация «Дом дружбы народов» предложила создать первый межрегиональный культурный центр кряшенов и провести этнографическое исследование. Отмечается, что ранее в Кировской области не проводилось научное изучение кряшенов, не предпринимались усилия по сохранению языка и традиций.

«Сами же кряшены — очень скромный народ. Вместе с тем, согласно данным Союза кряшенов России, неофициально представителей этого народ в России насчитывается более 300 тыс. человек. Официально кряшенов по переписи 2010 года 34 822 тысяч человек (для сравнения: ненцев — 41 тыс., чукчей — 15 908, хакасов — 72 759, хантов — 30 903)», — говорится в описании проекта, на который выделяется 2,2 млн рублей.

Что касается межнациональной тематики, то в Ульяновской области заявила о себе еврейская национально-культурная автономия, которая за 1,25 млн рублей проведёт международный фестиваль еврейской культуры. Всего президентские гранты получили семь ульяновских проектов, общая сумма — почти 13 млн рублей. В Мордовии наибольший размер гранта (2,2 млн рублей) получил «Клуб интеллектуального творчества Саранска», который проведёт для молодёжи стран СНГ и Восточной Европы Кубок наций по интеллектуальным играм «Дружба народов».

Аутсайдером рейтинга по числу грантовых средств является Чувашия, где на четыре проекта выделят 4,76 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше половины этой «региональной» суммы — 2,486 млн рублей — выделяется региональной экологической общественной организации «Зелёный город» на «Общественный экологический контроль». Практически неизвестная широкой общественности экологическая организация вызвала пристальный интерес у чувашских общественников, которые «совершенно не помнят эту экологическую организацию» и провели собственное расследование, выяснив, что в числе учредителей — представители бизнеса, экс-чиновники, причастные к деятельности «Молодой гвардии» в Чувашии. Было отмечено, что один из учредителей ранее мог быть судим за мошенничество.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские гранты для НКО выделяются с 2006 года. До недавнего времени в России работал девять грантооператоров, каждый из которых занимался конкретным направлением. В 2017 году глава государства РФ Владимир Путин утвердил новую систему распределения грантов, согласно которому был учреждён единственный грантооператор — Фонд президентских грантов.

Список НКО и проектов-победителей регионов Поволжья

Регион, общая сумма (руб.)

НКО

Проект

Сумма (руб.)

ЧУВАШИЯ 1 Региональная экологическая общественная организация «Зеленый город» Общественный экологический контроль 2 486 205,6

4 762 599 2 Чувашское республиканское отделение общероссийской общественной организации Российский красный крест Школа ухода для родственников людей с дефицитом самообслуживания 1 319 926

3 Некоммерческое партнерство «Мегацель — лучший город» «Teaching in New Times» — инновационная образовательная программа дополнительного профессионального образования для молодых специалистов в области иностранных языков. 456 208

4 Чувашская республиканская общественная организация инвалидов «союз «чернобыль» "Память остается на века» 500 259

БАШКИРИЯ 1 Благотворительный фонд «Мать и дитя» Эко-реабилитационный центр для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 2 883 890

11 304 136 2 Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Изгелек» Навыки домашней реабилитации по методу Войта-терапии для 120 детей с ОВЗ до 15 лет 2 870 148,31

3 Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» "Ступеньки» 2 250 341,29

4 Региональная общественная организация инвалидов «Аленький цветочек» «для содействия детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями» по республике башкортостан Интегративная социально-терапевтическая школа «Я тоже ученик» для детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра 1 448 968

5 Региональная общественная организация «Союз успешных женщин» Республики Башкортостан» Жизнь в 3Д. Действие. Движение. Достижение. 1 384 949

6 Автономная некоммерческая организация по развитию гуманитарного образования «Объединение учителей истории и обществознания Республики Башкортостан» Историко-культурное наследие на кончиках пальцев: аудиотактильное знакомство с архитектурным наследием России для людей с нарушениями зрения 758 548,42

7 Башкирская республиканская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Организация и проведение многоэтапного интегрированного интеллектуального турнира на тему «История России» 580 960

8 Местная общественная организация территориальное общественное самоуправление «Юлук» села Юлуково муниципального района Гафурийский район Памятник — дедам, спортплощадка-внукам 499 956

9 Башкирское региональное отделение общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» Открытый республиканский чемпионат «Мозговой штурм» по финансовой грамотности для старшеклассников «Из копеек рубль, из ручейков море» . 492 820

10 Бурзянская районная организация башкирской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Компьютерная грамотность в быту 493 620

11 Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака Обучающий курс «Банк вещей» 285 842

12 Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей и подростков 235 100

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Фонд поддержки вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых «Котомка сказок» в музее-заповеднике Рябово 2 378 423

12 961 038 2 Кировская региональная общественная культурно-просветительская организация «дом дружбы народов» Первый межрегиональный культурный центр кряшенов (Вятка-Удмуртия-Татарстан, культурно-этнографический проект) 2 228 082,06

3 Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Творческие мастерские для детей с инвалидностью 1 700 000

4 Ленинская районная организация кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мы все сВОИ 1 607 648

5 Автономная некоммерческая организация центр общественных технологий «Гражданская миссия» Содействие и помощь 1 559 344

6 Кировская областная молодежная общественная организация по развитию социальной активности молодежи «Юкона» ШКИВ: школа креативно-инициативного волонтера 1 322 194

7 Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере интегрированных коммуникаций «Содействие профессиональным коммуникациям» Культурно-просветительский проект «Открывая Вятку» для учащихся сельских школ Нагорского района Кировской области 696 738,62

8 Октябрьская районная организация кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» «Покажи мне Родину» 590 924,88

9 Благотворительный фонд «Возрождение» Детский казачий центр им. А.В.Суворова 499 620

10 Автономная некоммерческая организация «просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков» Профилактический просветительский проект для детей и родителей «Создаем будущее» 378 063,34

МАРИЙ ЭЛ 1 Местная общественная организация «Союз детских и подростковых объединений г. Иошкар-Олы «Радуга» Компас прав ребенка: инициатива — просвещение — практика. 2 366 844

5 837 589 2 Марийская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» Познаем мир на ощупь 2 321 705,6

3 Профессиональное образовательное учреждение «Центр служебного собаководства регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии» Кинологический клуб Республики Марий Эл 649 110

4 Автономная некоммерческая организация в области охраны окружающей среды и рационального природопользования «охрана леса» От лесных активистов до лесных лидеров 499 930,01

МОРДОВИЯ 1 Городская молодежная общественная организация «Клуб интеллектуального творчества г. Саранска» Молодежный кубок наций по интеллектуальным играм «Дружба народов» 2 101 500

8 185 361 2 Мордовское республиканское отделение общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» «Золотой час» (Обучение людей старшего поколения навыкам оказания первой доврачебной помощи) 1 036 736

3 Мордовский республиканский общественный фонд поддержки духовной культуры «Возрождение» Межрегиональный образовательный семинар «Просвещение без границ» для духовенства, взаимодействующего со ФСИН России 1 745 300

4 Ассоциация граждан пожилого возраста Республики Мордовия «Здоровый образ жизни» Серебрянный возраст 1 248 785

5 Общественная организация «Мордовский республиканский правозащитный центр» Выстоять в 2018 934 056

6 Мордовская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» Компьютер доступен для незрячих 621 994

7 Мордовская региональная общественная организация развития сельских территорий «Новое село» Сельский клубный семейный центр 496 990

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Региональная общественная организация «Нижегородский центр поддержки и развития музеев» Кабинет-лаборатория «Физическая картина мира. Колебания и волны в опытах и экспериментах» 5 826 920

46 740 601 2 Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций «служение» Ресурсный калейдоскоп. Партнерство для развития СО НКО Приволжья. 4 565 277

3 Первичная профсоюзная организация профессионального союза работников российской академии наук в ИПФ РАН Научное объединение школьников «Школа юного исследователя» 3 952 237,5

4 Частное учреждение «Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» Учимся инклюзии 3 822 900

5 Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Забота» AutoNet для школьников 2 999 650

6 Нижегородская региональная общественная организация поддержки детей и молодежи «Верас» На пути к самостоятельной жизни 2 999 418

7 Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «Рыба морзе — кама рекордз» Культурный квартал деревни Сеп. 2 956 687,79

8 Нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию «Служение-нэкст» КУРСОР: курс — общественное развитие 2 600 000

9 Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Социальная реабилитация» «Была б охота, заладится и работа» 2 456 701

10 Нижегородская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «Волонтёр» Поисково-спасательный отряд «Волонтёр». Перезагрузка 1 772 846

11 Нижегородская областная общественная организация инвалидов «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой «сияние» "Равные права, равные возможности». Служба ранней помощи 1 680 824

12 Нижегородская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов по зрению «перспектива» Ранняя помощь — успешный старт «особенного» малыша 1 657 850

13 Социальный фонд «право на жизнь» «Материнство Плюс» 1 657 228

14 Нижегородская региональная общественная организация культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников «Инватур» Центр активной жизни 1 500 000

15 Нижегородская региональная организация общероссийской общественной организации инвалидов войны в афганистане и военной травмы — «инвалиды войны» Твои права, ветеран! 1 145 628,

16 Общественная организация «союз журналистов нижегородской области» «Имена в сердцах и в названиях улиц» 1 041 706

17 Автономная некоммерческая организация «Добровольная молодежная дружина» Городской штаб добровольцев 862 200

18 Общественная организация «Федерация дзюдо Кстовского района нижегородской области» «Юный дзюдоист» 599 190

19 Чкаловская районная организация нижегородской областной организации им. Александра Невского общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Здорово жить! 499 918

20 Некоммерческая организация фонд «Возрождение нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса» Военный историко-патриотический клуб «Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус-экстернат» 497 500

21 Ассоциация выпускников Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского «Музей-ВУЗ-Бизнес» — цикл исследовательских квест-экскурсий для школьников 496 000

22 Нижегородский городской фонд «Фонд содействия развитию муниципального образовательного учреждения — средняя образовательная школа № 113» «Соавторы» — программа вовлечения родителей учащихся начальной школы в совместное с детьми научно-техническое творчество. 381 000

23 Нижегородская областная общественная организация «Агентство молодежных инициатив «Шанс» Региональная школа волонтеров 372 000

24 Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» «Помоги своей планете и себе» («Ajudar a mesmo e o seu planeta») 231 420

25 Нижегородская областная молодежная общественная поисковая организация «Курган» От героев былых времен 165 500

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Оренбургская областная молодежная общественная организация работающей молодежи «Профи» PROкачаем Оренбуржье 2 980 334

10 181 249,78 2 Автономная некоммерческая организация по профилактике социально значимых заболеваний «Новая жизнь» С чистого листа 1 888 400

3 Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских организаций» «Региональный центр социального продюсирования социально ориентированных детских общественных организаций» 1 343 100

4 Некоммерческая организация «оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Передвижная выставка «Белая роза» — студенческое Сопротивление режиму Гитлера. Мюнхен, 1942−43 гг.» 901 400

5 Оренбургское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Организация региональной видеодиспетчерской службы для инвалидов по слуху и инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухие) Оренбургской области с использованием современных технологий. 681 000

6 Оренбургская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Горизонты возможностей 581 080

7 Автономная некоммерческая организация «Редакция центральной газеты объединений ветеранов войн и военной службы «Контингент» Памяти павших. Ради живых. Во имя правды. 531 854

8 Оренбургское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Марафон добрых дел молодежи Оренбуржья 499 210,08

9 Автономная некоммерческая организация «Диаконический центр «Прикосновение» Вместе 494 871,7

10 Оренбургская региональная общественная организация «Ветераны великой отечественной войны, боевых действий, труда военной службы войсковой части 74 228» Всегда в памяти, всегда в строю 280 000

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» Распространение опыта применения механизма Целевого капитала для решения социальных задач территорий РФ 7 858 123

15 790 460 2 Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» «Дом Вероники» — ресурсный центр успешных практик сопровождения людей с инвалидностью 3 000 000

3 Пензенское областное отделение общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» Народная инициатива «Оздоровительные виды гимнастики и скандинавская ходьба по-Пензенски» 2 196 906

4 Местная общественная организация поддержки развития муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. пенза «Паритет» Научно-инновационный центр развития и сопровождения инклюзивного образования «Учимся вместе» 1 964 399

5 Пензенское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» «Театр для всех» 625 019

6 Местная общественная организация «Совет ветеранов великой отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» Творческая мастерская «Доброе сердце» 146 013

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1 Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Конструктор для новой деятельности ресурсных центров поддержки социально ориентированных НКО в регионах РФ 9 484 487

64 995 768 2 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Региональный центр практической психологии и социальной работы «вектор» "МАСТЕРСКАЯ НКО: ТОЧКИ РОСТА» 6 980 640

3 Общественная организация работников учреждений детского отдыха и оздоровления города Перми «Дети плюс» Камская Урбаника 3 055 832,4

4 Автономная некоммерческая организация «Межрегиональная школьная баскетбольная лига» Чемпионат Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ сезона 2017−2018 гг. 3 000 000

5 Пермская региональная общественная организация «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «Правда вместе» Ценностно-ориентированная реабилитационная программа «На пути героя» для подростков, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой 2 995 700

6 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия родительского образования» Сохраним семью — сбережём Россию 2 973 780

7 Пермская региональная общественная организация социального предупреждения правонарушений «Выбор» Профилактика правонарушений в Пермском крае через осуществление общественного контроля членами ОНК и ресоциализацию освободившихся из мест принудительного содержания через социальное сопровождение 2 984 168,01

8 Автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации» Центр социальной адаптации 2 923 776

9 Пермская региональная общественная организация по содействию и реализации прав граждан на защиту семьи, материнства и детства «Территория семьи» Комплексный семейный центр «Территория семьи» 2 796 245

10 Благотворительный фонд «Фонд развития детского хоккея» Доступный лед 2 788 950

11 Автономная некоммерческая организация «Организация учащейся молодежи и детей пермского края «Вектор дружбы» Международный Кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА», как эффективный способ позиционирования добровольческих практик 2 600 000

12 Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» Региональный ресурсный центр по работе с СО НКО, действующими в интересах пожилых людей и ветеранов Пермского края 2 456 316

13 Фонд «Зеркало — организация помощи лицам, находящимся в зоне социального риска» Я умею и могу! 2 145 878

14 Некоммерческое партнерство «Гребно-парусный лагерь «Альбатрос» Создание спортивно-технического клуба «Альбатрос» 1 671 750

15 Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора россии» Съемки документального фильма о природе и экологии на плато Маньпупунёр (Одно из «7 Чудес России») 1 980 000

16 Благотворительный фонд «социальная деревня «Светлая» для людей с ограниченными возможностями» «Здесь работают особенные люди» 1 899 658

17 Некоммерческое партнерство «Антинаркотические программы» Положительное решение 1 345 825

18 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сетевой институт ПРЭСТО (проектирование, экспертиза, современные технологии образования)» Всероссийский фестиваль деятельностных проб «Организация индивидуальных профессиональных проб для учащихся старших классов» 1 286 815

19 Региональная общественная организация «Многодетные пермского края» Город красивой речи 1 159 163

20 Благотворительный фонд «добрый мир» Скорая помощь для бездомных животных 1 349 128

21 Автономная некоммерческая организация «Центр молодежных инициатив пермского края» Культурно-образовательный проект «Время молодых» 1 130 740

22 Пермское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Пермский волонтёр 1 008 080

23 Частное учреждение дополнительного образования «школа развития личности» Образование без границ. Пермский край 976 600

24 Ассоциация кинематографистов киностудия «Новый курс» Создание документального фильма «Вырваться» об успешной практике возвращения дееспособности клиентам психоневрологических интернатов 708 140

25 Пермская региональная благотворительная общественная организация «Солнечный круг» Жила-была семья 607 013,85

26 Фонд развития культуры г. чусового Открытый инклюзивный фестиваль «Крылатые качели» 562 648,5

27 Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Буду вечно молодым! 500 000

28 Межрегиональная общественная организация «Общество развития продуктивных инициатив» Делаем вместе: создание общественного центра, направленного на поддержку активистов, добровольцев и инициатив молодёжи 496 464

29 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр образования «академия» Семейная воскресная школа для мигрантов 481 200

30 Автономная некоммерческая организация «Агентство городских инициатив «столица доброты» Инженеры будущего 416 458

31 Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Обрети веру в себя 415 328

32 Некоммерческое партнерство удмуртский национальный фольклорный ансамбль «Золотая осень» «Бабушкин сундучок — кладезь традиций» 361 983,84

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» Альянс «Серебряный возраст»: ресурсные центры по работе со старшим поколением 7 160 836

47 861 407 2 Ассоциация «Совет спортивных федераций» Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава» 5 116 032

3 Ассоциация «Партнерство фондов местных сообществ» Школа фондов местных сообществ 2017 4 737 100

4 Самарская региональная молодежная общественная организация «Инклюзивный клуб добровольцев» «Re:формация возможностей» 4 475 088

5 Самарская региональная общественная организация инвалидов «Призма» Центр семейной реабилитации инвалидов 4 363 607

6 Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер» БлагоДарю 3 076 724

7 Самарская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб» Территория, дружеская к НКО 2 918 274,8

8 Региональная общественная организация «Союз женщин самарской области» Дорожная карта ресоциализации и реального включения в гражданское общество лиц, отбывших уголовное наказание и освобожденных от него (2018 — 2021 г.г.). 2 704 460,5

9 Региональная общественная организация волонтёров самарской области «Домик детства» Центр постинтернатного сопровождения 1 989 389

10 Общественная организация «Федерация детских организаций самарской области» #ДоброДетство# 1 803 971

11 Самарская областная благотворительная общественная организация ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов» Путь к достойному будущему 1 761 337

12 Фонд «Социальные инвестиции» Социальная реинтеграция исключенных категорий граждан в Самарской области 1 675 713

13 Самарская городская общественная организация инвалидов-колясочников «ассоциация десница» самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Молодые — молодым 1 596 569

14 Автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития добровольчества» Интерактивно-добровольческая акция «Самарская арена юных чемпионов» 929 300

15 Общественная организация «Самарская областная организация молодых литераторов» Организация и проведение передвижной фотовыставки книжных натюрмортов «Дорога НатюрЛИТа» 891 862

16 Некоммерческая организация «Детский благотворительный фонд имени композитора Аркадия Островского» «Поверь в мечту» — комплекс творческих мероприятий для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 387 500,11

17 Автономная некоммерческая организация «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» Ресурсное обеспечение сопровождения профессионального самоопределения обучающихся основной школы силами педагогического сообщества Самарской области 499 190

18 Автономная некоммерческая организация музейно-образовательный центр «Школа-музей-культура» Искусство инклюзии 497 000

19 Самарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Бессмертный полк — бессмертная гвардия 498 495

20 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр экологии и безопасности» Сохраним уникальный природный объект «Гора «Тип-Тяв» 490 552,94

21 Общественная организация инвалидов-колясочников «Виктория» города Сызрани Социальная адаптация — для всех и каждого 288 406

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва» Молодежное экологическое движение «Экотория» 5 806 540

34 721 093 2 Некоммерческое партнерство по содействию издательским процессам «Приволжская книжная палата» Третья Международная книжная ярмарка — фестиваль «Волжская Волна — 2017» 4 155 840

3 Автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительский «фестивальный центр» «Саратов — открытый город». Интерактивный социокультурный проект 3 290 979

4 Централизованная православная религиозная организация саратовская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат) Культурно-просветительский проект «Благовест» 3 000 000

5 Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья Правнуки бессмертных 2 999 900

6 Благотворительный фонд «Александр Невский» Семья — территория возможностей. (Социальная интегративная площадка для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья) 1 920 071

7 Саратовская областная общественная организация «Союз поисковых отрядов «Искатель» "Бессмертная эскадрилья» 1 500 680

8 Саратовская региональная молодёжная общественная организация «Синегория» Конкурс лидеров ученического самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений Саратовской области «КРЫЛЬЯ» 1 574 474

9 Саратовская региональная общественная организация «Центр вынужденных переселенцев «Саратовский источник» Укрепление и развитие сотрудничества и взаимодействия общественных, национально-культурных объединений с муниципальными органами власти в решении задач гармонизации межнациональных отношений 1 441 872,4

10 Автономная некоммерческая организация социальных услуг «Детский развивающий центр «колосок» "Семейные традиции — точка пересечения поколений» 1 403 337

11 Автономная некоммерческая организация «Центр гуманитарных проектов «Традиции и инновации» Проведение работ по определению границ территории объектов культурного (археологического) наследия на севере г. Саратова и Саратовского района Саратовской области 1 394 470

12 Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз журналистов россии» «Летописцы истории страны» 1 328 320

13 Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» "Сенсорный мир аутизма» 1 233 807,6

14 Местная общественная организация энгельсского района саратовской области клуб единоборств «Кобра» В спорте — навстречу друг к другу! 1 128 248

15 Саратовское региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» «Покровская бабушка» (организация социальной службы для содействия трудоустройству женщин старшего возраста) 1 050 604,4

16 Фрунзенская местная организация саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мир равных возможностей (Транспортные услуги для инвалидов, а также их семей) 500 000

17 Балаковская местная социально ориентированная общественная организация по пропаганде и развитию здорового образа жизни «аэро» Стройная мама 355 000

18 Саратовская региональная общественная организация инвалидов по слуху «Центр сурдопереводческих услуг и социальной реабилитации лиц с недостатками слуха». Специализированная юридическая консультация для инвалидов по слуху 320 950

19 Окружное (отдельское) казачье общество Саратовской области Международный Турнир на Кубок Атамана Волжского войскового казачьего общества 316 000

ТАТАРИЯ 1 Автономная некоммерческая организация «детская анимационная студия «Татармультфильм» Этноколлекция «Сказки Поволжья» 2 873 579,1

22 507 206 2 Региональная общественная молодежная организация «объединение «Отечество» Всероссийская школа поисковика — «Поисковый фронт» 2 753 397

3 Благотворительный фонд содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Благие дела» Центр поддержки семьи и детства 2 664 000

4 Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-медиков» Конкурс инновационных идей и научных исследований молодых ученых в медицине 1 994 600

5 Некоммерческое партнерство «Снежный десант» VIII Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад «Ровесников следы» 1 860 708

6 Автономная некоммерческая организация «Академия открытых коммуникаций» «Давай Дружить» — цикл телепрограмм на жестовом языке для глухих и слабослышащих детей 1 185 312

7 Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» Межрегиональный молодежный проект «ЭтноДар» 1 564 000

8 Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов республики Татарстан» Конкурс авторской песни 1 120 219

9 Городское казачье общество «Спасское» II Молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции «Тысячелетие Руси. Императорская Эпоха» 1 056 747,

10 Общественная организация «Татарская республиканская организация всероссийского общества инвалидов» «Общество инвалидов Республики Татарстан» Спорт, доступный каждому! 995 822

11 Станичное казачье общество «станица алексеевская» Алексеевского района Республики Татарстан Симбирского окружного казачьего общества волжского войскового казачьего общества Создание передвижного познавательного аттракциона «Казачья слобода» 643 977

12 Автономная некоммерческая организация «Немецкий дом Республики Татарстан» Издание историко-культурно-художественной книги-альбома «Казань 100 лет назад на фотографиях и открытках» (печатная и электронная версии) 597 190

13 Казанская общественная организация родственников наркозависимых «Вера» Здоровые семейные отношения как средство профилактики наркопотребления и рецидива преступлений, связанных с употреблением и распространением наркотиков 499 840

14 Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Загородная» Зеленодольского муниципального района» Санитары леса 499 602

15 Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Эффективные коммуникации» Студия «Добрый театр» для детей с ограниченными возможностями г. Казани 496 414

16 Местная православная религиозная организация приход Свято-Авраамиевской церкви г. Болгар Республики Татарстан чистопольской епархии Русской православной церкви Материнства миг счастливый 432 300

17 Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу» Пеленальная комната в парке г. Казани 370 788,9

18 Региональное отделение всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Эколето-2018 364 500

19 Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени в.г.Тимирясова» Экологические маршруты Нижнекамья 332 000

20 Автономная некоммерческая организация центр нравственного воспитания детей и молодежи г. Казани «Акме» Я могу говорить! (Адаптация детей-инвалидов инновационными медийными средствами) 202 210

УДМУРТИЯ 1 Религиозная организация «Сарапульская епархия Русской православной церкви» Музей истории религии и национальностей Прикамья 10 295 152

16 016 500 2 Удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Долг» Развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ Удмуртской Республики 2 958 22

3 Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив» От правового просвещения в области прав ребенка к обеспечению прав детей 2 531 554

4 Общественная организация потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ Удмуртской Республики 1 936 250

5 Автономная некоммерческая организация «центр театрального искусства «Точкин дом» Театр юного актера «Точка» 493 522

6 Автономная некоммерческая организация «Центр просвещения и творчества «Открытая аудитория» Лаборатория современных образовательных технологий 464 200

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 Ульяновская областная молодёжная общественная организация «Молодёжный инициативный центр» Программа по развитию гражданской активности у молодёжи Ульяновской области «Вместе и учась друг у друга» 2 995 029

11 923 2 Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест» Комплексный медико-социальный уход 2 500 000

3 Региональная общественная организация «Олимпийский совет Ульяновской области» Олимпийское единство России и Китая 2 353 700,

4 Общественная организация «Ульяновская региональная еврейская национально-культурная автономия» VII Международный Фестиваль Еврейской Культуры «На крыльях мечты» 1 247 000

5 Ульяновская региональная общественная организация «Федерация дзюдо» Фестиваль паралимпийского дзюдо «Гибкий путь к вершине» 1 202 742

6 Православная религиозная организация Симбирская епархия Русской православной церкви Сказки из кармашка (издание книги детских православных сказок) 1 133 878,6