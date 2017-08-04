Псков, 4 августа, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 4 августа, прошёл пикет садоводов против завышения кадастровой стоимости земель в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в областном совете профессиональных союзов, участники протестной акции начали сбор подписей под петицией властям, в которой требуют осуществить переоценку земель с наиболее значительными перекосами по сравнению с рыночной стоимостью.

Sovprofpskov.ru Псковские садоводы вновь вышли на пикет

Петиция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, председателю Псковского областного собрания депутатов Александру Котову, губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Садоводы также требуют в случае невозможности переоценки в 2017 году установить «налоговые каникулы» для всех садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в регионе (после апрельских протестов такие каникулы объявили только власти Пскова — прим. ИА REGNUM ). Также среди требований — установление ставки земельного налога в размере 0,02 и ниже для земель сельскохозяйственного назначения и земель под индивидуальную жилую застройку в сельской местности на территории всей Псковской области.

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На пикете сегодня, 4 августа, подписи под требованиями поставили 18 человек. Члены рабочей группы также собирают подписи в деревнях Псковской области.

«Участок у нас болотистый, мы производили мелиорацию, сделали фундамент для дома, обустроили подъезд. Но у нас, многодетных, средств не так много. По мере возможности мы вкладываемся в свою землю, но не готовы платить налоги, рассчитанные от такой кадастровой стоимости земли. Много семей, которые с удовольствием бы занялись обработкой своего участка, уехали бы из города, но сложившаяся ситуация их реально останавливает», — отметил один из участников пикета, общественник Андрей Семенов.

По словам председателя правления СНТ «Подлипье» Татьяны Прохоровой, среди 220 членов товарищества много пенсионеров и многие понимают: повышать кадастровую стоимость и, соответственно, налоги надо.

«Но не в таких же размерах! Не могут люди потянуть платежи по 4−5 тысяч рублей — это если вместе с землями общего пользования, на которые сейчас объявлен мораторий. Не с чего платить. Всё повышается в цене, не только земля. А если и за нее будут неподъёмные налоги, то от нее придется просто отказываться. Хотя дача для всех большое подспорье», — отметила Татьяна Прохорова.

На следующей неделе садоводы совместно с профсоюзными активистами и представителями политических партий намереваются провести ещё четыре пикета: ежедневно с 7 по 10 августа.

26 августа садоводы при поддержке профсоюзной стороны планируют провести митинг на площади Ленина в Пскове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Псковской области был принят нормативный акт, согласно которому кадастровая стоимость садовых участков в среднем выросла в 25 раз. При этом рыночная стоимость дач оказалась в 10−20 раз ниже кадастровой. В апреле и мае в Пскове состоялась серия протестных акций садоводов и профсоюзов против завышения кадастровой стоимости земли и роста земельного налога, после чего власти региона заявили о снижении налоговых ставок, а в Пскове объявили налоговые каникулы для садоводческих товариществ.