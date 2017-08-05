Варшава, 6 августа, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Польша считает срыв строительства «Северного потока 2» тем фактором, который вынудит ЕС активнее искать альтернативные источники, — к каким поляки относят собственный проект газораспредительного хаба «Северные ворота». Хаб объединяет терминал по приему сжиженного газа в Свиноуйсьце (уже построен) и совместный проект Польши, Дании и Норвегии Baltic Pipe (в планах). Однако завязанность Польши на Норвегию (а также Хорватию в коридоре «Север — Юг») осложняется неоднозначной реакцией этих стран на очередные антироссийские санкции США.

В качестве еще одного ресурса Польша рассматривает сжиженный природный газ из США, проблема с которым заключается, помимо прочего, в том, что цена на американский СПГ должна быть конкурентоспособной по отношению к российскому газу. В противном случае о реальной диверсификации говорить трудно.

Наконец, президент Азербайджана Алиев называет «единственным новым источником поставок газа в Европу» азербайджанский проект «Южный газовый коридор». Правда, если Baltic Pipe и ЮГК не окажутся способны предоставить потребителю объем газа, равный «Северному потоку 2», а строительство его будет сорвано, то смысл диверсификации для Европы остается неясным.

О других проблемах, связанных с газовыми проектами Польши, и о том, как они соотносятся с другими попавшими под санкции странами, читайте здесь: Польша обрадовалась санкциям против России. Ее партнеры — нет

Читайте также другие статьи Станислава Стремидловского, посвященные внешней политике Польши.