Москва, 4 августа, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Новый опрос ИА REGNUM посвящен нашим читателям. Частично задача состоит в том, чтобы полнее отвечать на запрос аудитории, чтобы каждый находил в ИА REGNUM что-нибудь для себя. Однако к этому задача не сводится.

ИА REGNUM Что для Вас ИА REGNUM?

Мы стремимся выстраивать отношения с читателем. Разве нужно быть просто полупроводником мыслей, работающим только в одну сторону? Если уж писать — то от души, постепенно знакомясь с тем, в ком твое понимание событий отзывается узнаванием.

Мы хотим узнать, с одной стороны, в чем особенность наших читателей. С другой стороны, нам интересно, что их объединяет именно на нашей площадке, даже тогда, когда они придерживаются разных мнений. Может ли имперец согласиться с коммунистом во взглядах на культуру? Возможно ли, что русские консерваторы и либералы сойдутся в представлениях о российской политике? Кто и что для нас Запад — не бездушный конгломерат государств, а западная идея, по отношению к которой Россия должна так или иначе определить себя?

Опросы ИА REGNUM проводятся с использованием новейшей разработки STIRVOX, которая позволяет представить живую картину социологического исследования, интересную для всех участников. Результаты выводятся не в виде молчаливых колонок цифр, а как детализованная карта, позволяющая каждому найти себя и узнать других.