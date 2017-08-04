Санкт-Петербург, 4 августа, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Депутат Ковалев полагает, что именно реформа пригородного железнодорожного сообщения привела к повсеместной отмене рейсов электропоездов. Так, отмечает «эсер», с 2012 по 2014 год было отменено почти 900 электричек в связи с тем, что регионы не могли полностью компенсировать потери перевозчика, так как тарифы были «ниже экономически обоснованного уровня». Затем, из-за недостатка финансирования, к началу 2015 года были отменены еще около 300 пригородных поездов в 39 регионах. Например, Псковская и Тверская области полностью лишились пригородного железнодорожного сообщения, Новгородская — частично.

Rzd.ru Электропоезд

Алексей Ковалев полагает, что проблема остается актуальной и для Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа.

Депутат отмечает, что после реформы и выделения пригородных перевозок в отдельную отрасль оказалось, что у региональных компаний почти нет своего имущества, они арендуют поезда и депо у ОАО «РЖД», траты на аренду составляют 80% их расходов. Субъекты Федерации выделяют на пригородное сообщение менее 1% от суммы расходов, добавляет Ковалев.

«Проблема не только в отсутствии у региональных властей средств на эти цели, но и в том, что они считают экономику пригородных компаний непрозрачной и отказываются необоснованно финансировать дочерние компании «РЖД», — подчеркнул депутат.

Он считает, что выбранная и реализуемая схема организации пригородных пассажирских перевозок «крайне неудачна, убыточна для государства и неудобна для граждан», так как никакой доступной транспортной среды она не формирует. В связи с этим он предлагает провести реорганизацию или ликвидацию пригородных компаний и вернуть пригородные пассажирские перевозки в ведение ОАО «РЖД».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях Координационный совет по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти обсуждал возможность запуска скоростных «Ласточек» от Петербурга до Сертолово, так как пассажиропоток в этом направлении растет в геометрической прогрессии, что приводит к постоянным пробкам на Выборгском шоссе. Согласно первоначальным разработкам, на организацию движения понадобится 4,5 млрд рублей и два года. Однако представитель РЖД раскритиковал проект, назвав его «недоработанным». В результате, министр транспорта Максим Соколов призвал РЖД активно включиться в корректировку проекта.