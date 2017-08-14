Санкт-Петербург, 14 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 1 августа Временное правительство издало постановление:

Митинг в Финляндии

«Предоставить министру финансов произвести новые выпуски краткосрочных обязательств государственного казначейства на сумму до 3-х миллиардов рублей.

По мере наступления сроков имеющих быть выпущенными краткосрочных обязательств, производить обмен их на новые, с тем, чтобы общая сумма находящихся в обращении обязательств не превышала в каждое данное время двадцати одного миллиарда рублей.

В отношении формы обязательств, их нарицательной цены, размера и порядка платежа по ним процентов и присвоения, в случае надобности, соответственного рублям паритета на иные валюты сохранить условия, установленные прежними постановлениями».

Временное правительство утвердило проект положения о всероссийских, областных и районных съездах.

«Дело Народа» пишет:

«На последнем заседании ИК ВСКД обсуждался вопрос о непрекращающихся арестах представителей крестьянских Советов на местах. Выяснилось, что аресты эти носят не случайный характер, а являются в большинстве случаев походом контр-революционных групп против представителей революционной демократии. ИК постановил войти в военное министерство с заявлением о назначении по этому поводу чрезвычайной следственной комиссии».

Сельский сход крестьян

Общее собрание крестьянских секций 18-й Сибирской стрелковой дивизии

«Единогласно постановило обратиться к представителям буржуазных партий с убедительнейшей просьбой прекратить бесплатную массовую присылку литературы их направления. Собрание признается, что присылаемая литература бесплодно уходит на кипячение котелков с чаем, и считает своим нравственным долгом указать на бесполезность для них траты такой большой суммы денег».

«Известия» печатают воззвание ряда военных организаций северного фронта, Исполкома Совета Риги и комиссаров Временного правительства к войскам 12-й армии о том, что немцы собираются захватить Ригу и отсюда угрожать Петрограду. Воззвание приглашает прекратить братание и беспрекословно подчиняться начальникам, чтоб отразить наступление.

Волнения на продовольственной почве начались в Финляндии в Або, затем в Улеаборге, потом перекинулись в Гельсингфорс, где достигли крупных размеров. 1 августа в народном доме в Гельсингфорсе состоялось огромное собрание, на котором стачечный комитет формулировал требования, которые должны быть предъявлены Временному правительству. Настроение на этом собрании было настолько повышенное, что всем, кто выступал против стачки, не давали говорить. Принята резолюция:

«1) Чтобы сейм Финляндии собрался в возможно кратчайший срок и выполнил, по крайней мере, нижеупомянутые задачи: утверждение закона о 8-ми часовом рабочем дне и общинный закон;

2) чтобы Временное правительство, финляндский генерал-губернатор, находящиеся в Финляндии войска и иные власти не ставили принудительными средствами препятствий для спешного собрания сейма и для его работ;

3) чтобы сейм… организовал заведывание делами страны на началах, установленных в законе 18 июля с. г. «об осуществлении верховной власти Финляндии» и т. д.».

По отношению к финляндским властям выставлены требования: уход в отставку сената, переизбрание городских уполномоченных и т. д.

В городе всеобщая забастовка. Приостановлено трамвайное движение. Газеты не вышли. Забастовка не распространилась лишь на железные дороги, торговлю статными припасами и военные работы.

Вывешена прокламация, где указывается, что забастовка объявлена на основании постановления Гельсингфорской социал-демократической организации в целях протеста против продовольственной политики, направленной во вред населению.

Заседание Государственной думы

«Известия» печатают 16 резолюций от различных организаций с протестом против черносотенных выступлений Госдумы и требованием ее роспуска.

В Москве ликвидирован Комитет общественных организаций.

Открылся I Всероссийский съезд рабочих кооперативов. Докладчик организационного бюро указал на то, что созыв съезда представлял огромные трудности из-за неопределенности числа рабочих кооперативов в России. Было выяснено 668 адресов рабочих кооперативов, которым и послано приглашение.

Послан привет ВЦИК. Поручено президиуму пригласить представителей «социалистических» министерств для выяснения ряда вопросов, которые будет разрешать съезд. Заседание закрывается.

Съезд представителей министерства земледелия при губернских земельных комитетах рассмотрел инструкции земельным комитетам от 16 июля, вызвавшие большие прения по вопросу о земельной политике министерства земледелия вообще. Представители с мест настойчиво указывали на необходимость издания временных законов для урегулирования земельных отношений. Чернов говорит, что он придерживается такой же точки зрения.

«Таким пониманием положения дел и были вызваны мои настойчивые домогания перед разными составами Временного правительства. К сожалению, в его среде по этому вопросу согласия не устанавливалось. Слушание законопроектов то откладывалось, то назначалось к предварительному рассмотрению в разных междуведомственных совещаниях, как, например, совещание с представителями земельных банков. В течение этой процедуры вторгались различные «кризисы власти», дело тормозилось, а затем менялся состав правительства и все начиналось сначала…

Вы знаете, какое глухое, но настойчивое сопротивление встречают законопроекты министерства земледелия и Главного земельного Комитета с разных сторон… Теперь, с восстановлением деятельности судебно-следственных властей, деревне грозит еще худшее зло — аресты, а за ними волнения и беспорядки, возможно чреватые кровавыми эксцессами… Я надеюсь, что министр-председатель… назначит в ближайшее же время особый «земельный день» для рассмотрения накопившихся законопроектов…»

С. Кущенко. Земля и воля

На съезде крестьянского союза в Москве почти все дневное заседание ушло на разбирательства с Советом Крестьянских Депутатов. Далее съезд послал приветственную телеграмму Корнилову и Керенскому, а также приглашение Пешехонову и Чернову (противникам съезда) принять участие в работе.

«Известия» пишут:

«Украинская делегация в Петрограде получила от Генерального Секретариата следующие сообщения о решении Исполкома Центральной Рады и Генерального Секретариата.

Открытие Центральной Рады назначено на 5 августа. Порядок дня: 1) избрание комиссии для проверки мандатов, 2) пополнение Рады представителями неукраинских организаций, 3) отчет Исполкома Рады, 4) отчет Генерального Секретариата и его программы, 5) современный момент, 6) Учредительное Собрание Украины, 7) Всероссийское Учредительное Собрание, 8) экономическая политика в области земельной, рабочей и продовольственной, 9) текущие дела.

Принято следующее представительство в Раду неукраинских организаций: от Совета Рабочих Депутатов — 30, Совета Военных Депутатов — 30, Исполкомов Общественных организаций — 10, РСДРП — 20, с.-р. — 20, к.-д. — 10, нар. соц. — 4, евреев — 50, поляков — 20 и прочих мелких национальностей — 18.

Кроме того, намечено, что в составе делегации от неукраинских организаций должно быть не менее 50% от провинции (не Киева).

Генеральный Секретариат в Киеве вызывает на первое же заседание, для доклада делегацию из Петрограда, причем считает дальнейшее промедление в организации органа краевой власти вредной для развития революции на Украине».

Украинская Центральная Рада

Вечером на пленарном заседании финляндского сената его члены высказались за то, что дальнейшее существование коалиционного сената невозможно, и подали в отставку. Генерал-губернатор предложил сенатору Токоя принять на себя составление социалистического сената. Токоя согласился. Однако вопрос об образовании социалистического сената находится в зависимости от ответа, который даст Временное правительство на требование забастовочного комитета.