Великий Новгород, 4 августа, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 4 августа, началось строительство второй очереди полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новый полигон разместится в 17 км к западу от Великого Новгорода, на Лужском шоссе — поблизости от прежнего полигона, закрытого в 2015 году.

Ольга Ларина ИА REGNUM Началось строительство нового полигона ТБО под Великим Новгородом

Строительством объекта занимается ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство», которое оказывает услуги по захоронению отходов на полигоне ТБО с момента его образования. В новое строительство предприятие вложит 670 млн рублей.

Как пояснил председатель совета директоров ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» Станислав Уткин, вторая очередь полигона рассчитана на 170 тыс. тонн отходов в год. Расчётный срок его эксплуатации — 15 лет, по истечении которых планируется объединить вторую очередь полигона с первой и продлить срок службы объекта ещё на пять лет.

Полигон разбит на две карты, первая из которых будет построена за год, к августу 2018 года, и начнёт заполняться отходами в первую очередь. Вторую карту полигона намерены построить за полгода в 2023 году. Новый полигон будет значительно выше первой очереди: разрешенная высота складирования отходов составит 43 метра против нынешних 23 метров.

В целом, сооружение, по словам Станислава Уткина, станет уникальным на Северо-Западе России.

«Во-первых, здесь будут построены очистные сооружения — ни на одном подобном объекте в Новгородской области их нет, есть только в Вологде. При этом их мощности рассчитаны и на первую очередь полигона тоже. Второе — это мембрана, которая будет полностью выстилать тело полигона. То есть это будет объект, полностью соответствующий всем современным требованиям, в том числе экологическим», — отметил Уткин.

По его словам, ввод в эксплуатацию этой очереди полигона позволит создать 38 новых рабочих мест, объект обеспечит дополнительное поступление налогов и сборов в бюджеты разных уровней в размере 57,5 млн рублей ежегодно.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, принявший участие в церемонии начала строительства, поблагодарил руководителей Маловишерского и Новгородского районов, которые помогли областному центру с проблемой утилизации отходов после закрытия первой очереди полигона. С открытием нового новгородского полигона, по словам градоначальника, ситуация изменится: сюда будут возить отходы не только из областного центра, но и из близлежащих районов, в частности — из Маловишерского, который сейчас спасает областной центр.

Читайте также: Великий Новгород загоняют в «мусорный кризис»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городской полигон ТБО на Лужском шоссе в 17 км от Великого Новгорода действовал с 1986 года и был закрыт по требованию прокуратуры в 2015 году. Ситуация с закрытием полигона была политизирована: она оказалась в числе претензий, которые депутаты городской думы предъявили мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву, инициировав его досрочную отставку. Решение вопроса со строительством новой очереди полигона ускорилось со сменой власти в регионе, после досрочной отставки с поста губернатора Сергея Митина.