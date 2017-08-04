Ростов, Ярославская область, 4 августа, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области на кофе-цикорном комбинат «Аронап» создадут музей предприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Http://aronap.ru Ростовская кофе-цикорная фабрика — неотъемлемая часть истории города

В планах руководства завода — совместить производство с музеем, где можно будет увидеть как старые технологии, так и новые. Рассматриваются возможности проведения экскурсий на предприятии и включения интерактивных элементов в производство.

«Предприятие имеет богатую историю, и мы восстанавливаем все производственные традиции, заложенные нашими предками. Мы хотим не просто организовать технологический процесс, а выпускать такую же продукцию, как и в былые годы существования фабрики», — сказал владелец ЗАО «Кофе-цикорный комбинат «Аронап» Сергей Соколов.

Сейчас на территории предприятия идет реконструкция одного из старых зданий, восстанавливается исторический облик фасада. На очереди — реконструкция еще одного фабричного строения.

«В основе промышленного туризма — необычные инженерные решения, архитектура, интересные производственные процессы. У нашего региона богатые промышленные традиции, на его территории сохранилось немало старинных фабрик. Одна из них — кофе-цикорный комбинат. В Ростове исторически выпускали продукцию, связанную с некогда привычной для этих мест сельхозкультурой — цикорием. Уверена, что побывать на производстве будет интересно и семьям с детьми, и тургруппам, и деловым туристам» — сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Ростовская кофе-цикорная фабрика основана купцом Селивановым в 1884 году и за годы своего существования стала неотъемлемой частью истории города. В советское время это было сильное, развитое производство, являвшееся важнейшим элементом сырьевой и ресурсной базы региона. В военные годы фабрика переориентировала производство для нужд фронта: выпускала пищевые концентраты, супы и каши быстрого приготовления, витаминные добавки для эвакуированных жителей Ленинграда, детей и раненых. Все заработанные средства перечислялись в фонд поддержки танкостроения.