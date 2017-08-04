Ярославль, 4 августа, 2017, 14:11 — ИА Регнум. На сайте горизбиркома Ярославля выложили решения городской комиссии о единых списках кандидатов на выборах депутатов муниципалитета города Ярославля седьмого созыва по единому избирательному округу по двум партиям — «Родина» и «Яблоко». В них указаны паспортные данные и места проживания всех кандидатов.

Паспорт

Решения были приняты 27 июля, комиссии дается три дня на их утверждение, а следовательно, с 30 июля по 4 августа закрытые персональные данные были в открытом доступе.

«Эти документы висели много дней. Потом горизбирком заметил свою ошибку и удалил ссылки на эти документы, но сами файлы остались на сайте и их можно было скачать вплоть до сегодняшнего дня. Потом и эту лазейку устранили», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Голос» Антон Шейнин.

Помощник председателя горизбиркома Ольга Мартьянова признала факт публикации документов, но кто это сделал и по какой причине, сказать не смогла. Предположила, что это была техническая ошибка и обещала в ближайшее время опубликовать решения горизбиркома без персональных данных кандидатов.

«Не думаю, что нашей партии этой публикацией нанесен какой-то урон, но мне уже звонили два кандидата, которые обеспокоены этим фактом. Мы должны получить реакцию всех кандидатов, а наши юристы сейчас изучают эту ситуацию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.