Санкт-Петербург, 13 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 31 июля Временное правительство постановило:

Поезд Николая II

«Ввиду исключительности переживаемых событий и в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны, созвать 12—14 августа Государственное Совещание в Москве… Поручить организацию этого Совещания министру почт и телеграфов совместно с министрами торговли, промышленности и путей сообщения».

Временное правительство издало следующее постановление:

«Постановление Временного правительства от 12 июля 1917 г. о восстановлении смертной казни на время войны для военнослужащих за некоторые тягчайшие преступления распространяется на флот».

Министр труда Скобелев выехал в Баку для разрешения конфликта между нефтепромышленниками и рабочими.

Состоялось заседание Экономического Совета. Выслушан доклад о финансовом положении страны, в котором, между прочим, указывалось, что за первые четыре месяца текущего года налогов поступило 1 320 000 000 р., против 1 807 000 000 р. в прошлом году. За прошлый год еще не покрыты расходы в сумме 16 500 000 000 р.

Бубликов, делая доклад о положении транспорта, указал, что запаса топлива на железные дороги имеется всего на две недели, а на заводах — на неделю. Далее велись прения по докладам.

Британский министр Бонар Лоу заявил в палате общин, что правительство решило не давать разрешений лицам, живущим в Англии, для поездки на Стокгольмскую конференцию. Аналогичные решения приняты правительствами США, Франции и Италии, с которыми британское правительство связалось по этому вопросу.

Эндрю Бонар Лоу

На заседание Бюро ВЦИК Череванин сообщает о выступлении городского головы 28 июля в Центральной городской думе с внеочередным заявлением о необходимости срочной ревизии Центральной Продовольственной Управы.

Громан (председатель Продовольственного Комитета и Управы) сообщает, что и то, и другое учреждение образовались в первые дни революции по инициативе революционной демократии. Торговцы, недовольные принятыми Управой мерами борьбы с бешеным ростом цен, начали против нее поход, особенно усилившийся после событий 3—4 июля.

Обвинения сыпались со всех столбцов буржуазной прессы и закончились настоящим обвинительным актом со стороны городского головы. Обвинения все безосновательны, и на такую ревизию Управа согласиться не может. Бюро ВЦИК вынесло следующую резолюцию:

«Выслушав доклад т. Громана, председателя продовольственной управы, и Дедусенко, члена Управы Центральной городской думы, и считая необходимой полную гласность в ведении продовольственного дела, Бюро ВЦИК, ввиду решения городской думы о назначении ревизии по делам Продовольственной Управы, выражает уверенность, что эта ревизия будет организована таким образом, чтобы не помешать регулярной работе Продовольственной Управы в настоящий критический момент и всесторонне объяснить населению постановку продовольственного дела в столице.

Бюро ВЦИК находит, что т. Громан и его товарищи по Продовольственной Управе не имеют права оставлять свои трудные и ответственные посты в минуту, когда их уход мог бы расстроить дело продовольствия.

Выражая полное доверие т. Громану и всей Продовольственной Управе, ВЦИК сожалеет, что речь городского головы, несомненно, против его воли, дала повод истолковать ее в смысле заподозревания личной добросовестности членов Продовольственной Управы».

Состоялось собрание правлений обществ: «Главного Совета Военной Лиги, Петроградского отдела союза офицеров армии и флота, союза георгиевских кавалеров, союза воинского долга, союза честь Родины, союза добровольцев народной обороны, союза армии чести и свободы, союза спасения родины, общества 1914 г. и республиканского центра». Решено объединиться, и в этом направлении предприняты шаги. В прениях некоторые ораторы указывали, что «Советы Р. и С. Д. даже больше повинны в боевых неудачах армии, чем Ленин и др.».

Лавр Корнилов

Раздавались призывы к более энергичному способу защиты родины, к жертвам во имя этой защиты, причем некоторые ораторы употребляли весьма решительные выражения. Все резкие предложения были встречены шумными аплодисментами… Кроме того, постановлено послать приветственную телеграмму Верховному главнокомандующему генералу Корнилову.

В Москве началась забастовка рабочих табачного и гильзового производства. Требования: повышение заработной платы и новые правила внутреннего распорядка.

На заседании Петроградского Центрального Продовольственного Комитета обсуждался вопрос о назначении ревизии над Продовольственной Управой по постановлению Центральной гордумы. Вынесена резолюция, что, принимая свое постановление, даже не заслушав ни объяснений, ни доклада Центральной Продовольственной Управы, Гордума нарушила элементарные требования взаимоотношений между демократическими организациями, дала своей мотивировкой оружие в руки желтой прессе и спекулянтам, ведущим организованный поход против Комитета.

Комитет выражает свой протест против постановления, выражает полную солидарность с избранной им Управой, высказывается против назначения ревизии и предлагает Гордуме пересмотреть свое решение.

Начался съезд представителей министерства земледелия при губернских земельных комитетах. На утреннем и вечернем заседаниях продолжались сообщения с мест; остальная часть вечера посвящена прениям по докладу юридической комиссии, в результате принята резолюция:

«Представитель министерства земледелия в губернском земельном комитете, независимо от всей суммы прав, которые принадлежат ему как члену комитета, имеет право по должности: а) входить в состав губернской, уездной и волостной земельных управ с совещательным голосом; б) участвовать с совещательным голосом в сессии Главного земельного комитета».

Крестьянин на пашне

В Москве открылся съезд Всероссийского крестьянского союза. Четыре представителя от Совета крестьянских депутатов на заседание сегодня допущены не были. Обсуждались вопросы внутренней организации съезда, выбрана мандатная комиссия. «Русское слово» пишет, что «настроение съезда сегодня было бурное и скрытно-недоверчивое».

В Гельсингфорсе общее собрание Совета финляндской социал-демократии постановило выпустить совместно с социал-демократической фракцией сейма сообщение:

«1) Роспуск сейма незаконен… 2) с.-д. партия приступает к подготовительным работам по выборам…»

Съезд большевиков, после заслушания приветствий, продолжает прения по докладам Бухарина и Сталина. Дневное заседание заканчивается тем, что для окончательной реакции их резолюции передаются в комиссию. Вечером заслушивается анкета о партийной печати и доклад Милютина об экономическом положении. После прений съезд принимает за основу резолюцию, предложенную Милютиным, и передает ее для разработки в комиссию.

В ночь на 1 августа бывший царь с семьей был отправлен в поезде в Тобольск. В распоряжение бывшего царя при его отправке дано 7—8 вагонов, не считая багажных. Штат прислуги определен в 50 человек, в том числе 4 повара и 15 лакеев. Поезд сопровождает профессор-хирург. При отправке бывшего царя присутствовал Керенский, который сам посадил его в вагон. Охрана состоит из георгиевских кавалеров гвардейской стрелковой дивизии. Солдат полков, замешанных в июльских беспорядках, среди охраны нет.

Николай II в царском поезде

Ехали шесть дней, задерживая поезд для прогулок Романовых. Их переезд обошелся в сумму свыше 10 000 руб. «Социал-демократ» по этому поводу пишет:

«Не страшно ехать в ссылку, имея в своем распоряжении 4 повара и 15 лакеев, не считая Керенского».

«Правда» по поводу отправки Николая пишет:

«Луначарский, рабочие и солдаты голодные сидят в Крестах… а, во избежание продовольственных затруднений, за царской семьей едут два вагона с провизией».