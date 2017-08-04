Калуга, 4 августа, 2017, 14:12 — ИА Регнум. 41-летний депутат сельской думы Кировского района Калужской области подозревается правоохранительными органами в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь-криминалист отдела СУ СКР по Калужской области Денис Белозерцев.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По версии следствия, подозреваемый, зная, что его знакомый желает приобрести на территории района здание для ведения бизнеса, предложил свою помощь в совершении сделки. Для этого он приобрел объект в свою собственность за 120 тысяч рублей. Однако в дальнейшем на это здание был наложен арест в связи с наличием долгов у депутата.

«Ещё в 2015 году депутат получил от покупателя 1,5 миллиона рублей, но до сих пор недвижимость на знакомого не переоформил, полученные деньги не вернул. В связи с этим потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время по возбуждённому уголовному делу устанавливаются обстоятельства совершенного преступления», — заявил Белозерцев.

Напомним, сотрудниками УМВД России по Калужской области с начала 2017 года зарегистрировано более 800 случаев мошенничества. В 2016 году каждое третье экономическое преступление против собственности составляли мошеннические действия. Всего в регионе было зарегистрировано более 430 экономических преступлений. В частности, направлены в суд уголовные дела в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.