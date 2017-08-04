США шельмуют РФ, а Украина блокирует «пророссийское» вещание: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Информационное противодействие: Киев намерен заблокировать все «пророссийские» телеканалы в Донбассе;
- Передумал: Белорусский бизнесмен отказался покупать украинскую «дочку» Сбербанка;
- Область взаимодействия: в Госдепе США назвали Россию «ядерной сверхдержавой»;
- Примитивные штампы: МИД РФ призвал США прекратить «шельмование России»;
- Лишить полномочий: вводятся универсальные основания для изъятия полномочий у регионов;
- По взмаху волшебной палочки: Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей мира.