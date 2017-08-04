Калининград, 4 августа, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Батальонными тактическими учениями руководил непосредственно командир 11-го корпуса, генерал-майор Юрий Яровицкий, награжденный орденом Святого Георгия IV степени за участие в операции в Сирии.

Штаб Балтфлота Калининградские мотострелки

В маневрах участвовали порядка 500 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота. Среди них — боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «Акация», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град», а также техника связи нового поколения.

Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим десантные силы условного противника в море.

Для корректировки огня применялись беспилотники. С воздуха действия подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота.

Кроме того, подчеркнули в штабе, учебный бой усложнялся вводными, поступающими из пункта управления и проходил в обстановке активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, условных ударов авиации и огня корабельной артиллерии.

Стоит отметить, что это уже вторые учения 11-й армейского корпуса за лето 2017 года. Полтора месяца назад армейцы под руководством Яровицкого провел учебный бой, выходя из условного окружения.

Напомним, 11-й армейский корпус в составе Балтийского флота был образован летом 2016 года после того, как министр обороны Сергей Шойгу отправил в отставку всю верхушку Балтфлота во главе с командующим Виктором Кравчуком.

ИА REGNUM уточняет, что учения «Запад‑2017» запланированы на 14−20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и России, в том числе в Калининградской области. В масштабных маневрах примут участие 13 тыс. военнослужащих, то есть не будет превышен лимит, установленный Венским документом 2011 года. От России планируется участие до 3 тыс. военнослужащих и до 280 единиц техники, в том числе до 25 самолетов и вертолетов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями оборонных ведомств государств ОДКБ заявил: «И как бы нас ни давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьезно».

Военный аналитик из Калининграда Александр Новик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что учение «Запад-2017» будет носить исключительно оборонительный характер.

«Никто на учениях не собирается не только на кого-то нападать или наступать, но не собирается кого-то и провоцировать, — продолжил эксперт. — Но, в то же время, предстоящее учение призвано продемонстрировать постоянство Белоруссии и России в обеспечении безопасности двух братских народов в их Союзном государстве».