Ярославль, 4 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Три секции новых решеток с гербами города демонтировали. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новые секции ограждения простояли недолго

Сегодня на Советской площади пропали три секции свежеустановленного ограждения. Они появились рядом с Демидовским сквером и уже успели вызвать критику горожан неаккуратно нанесенной покраской «под золото».

Градозащитница Ольга Мазанова и вовсе сравнила новый элемент благоустройства с могильными оградами.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, три секции забора были установлены «в тестовом режиме». После того, как к подрядчику возникли замечания, они были сняты и отправлены на доработку.

Напомним, дизайн пешеходного ограждения специально разработан для зоны ЮНЕСКО и использует в своем оформлении герб Ярославля. В мэрии считают, что стальные ограждения проще в эксплуатации, их легче ремонтировать. Решение об установке именно такого ограждения принято градостроительным советом Ярославля, в состав которого входят известные ярославские архитекторы, эксперты, депутаты, общественники.