Санкт-Петербург, 12 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 30 июля открылся съезд представителей министерства земледелия и губернских земельных комитетов; председатель—управляющий министерством земледелия. Представлены 26 губерний и 5 областей. Приветствует совещание Керенский. Заслушиваются доклады с мест, затем рассматривается проект инструкций представителям министерства земледелия.

Плакаты на Невском проспекте о выборах в Учредительное собрание

Савинков вызвал из ставки Филоненко и сообщил ему (из показаний последнего по «Корниловскому делу»),

«что положение главковерха (Корнилова) пошатнулось… Министр-председатель высказал мысль, что надо искать другого главковерха и что, в конце концов, возможно, придется ему самому занять этот пост».

Состоялся митинг рабочих и солдат в количестве 700 человек в кинематографе «Уран»; вынесена резолюция протеста против смертной казни, закрытия «Правды» и т. д.

При обысках на складах товарищества Валио в Гельсингфорсе обнаружено 10 000 кг неучтенного масла. Это вызвало ряд народных демонстраций протеста против сената, допустившего сокрытие припасов. Сенатор Вуолиоки, заведующий продовольствием, подал в отставку.

«Известия» пишут:

«Из Донецкого бассейна поступают чрезвычайно тревожные сведения. По данным временного комитета Донецкого бассейна, в настоящий момент остановлено 77 каменноугольных и столько же антрацитовых предприятий».

Александр Дейнека. В Донбассе. 1924

В Харькове состоялось заседание приехавшей из Петрограда делегации, посланной съездом представителей районных совещаний по топливу. Решено разбиться на группы и обследовать наиболее важные пункты бассейна с точки зрения производительности, обеспеченности рудников материалами, отношений между рабочими и администрацией, условий вывоза и пр.

«Известия» пишут:

«Вследствие последнего решения Думы о назначении ревизии над делами Продовольственной Управы весь состав Продовольственной Управы, во главе с Греманом, подает в отставку. Отставка вызвана тем, что, по словам членов Управы, они могут работать только при полном доверии всех демократических организаций».

В связи с этим собрание уполномоченных Петроградского союза потребительских обществ вынесло резолюцию с выражением полного доверия Управе. Резолюция констатирует, что травля желтой прессы против Управы вызвана стремлением защитить торговцев и спекулянтов, которым Управа мешает взвинчивать цены. Резолюция кончается обращением к членам продовольственной Управы о необходимости продолжения их работы и обещает им поддержку демократии.

«Известия» пишут, что в Баку совещание нефтепромышленников окончательно отвергло заключение коллективного договора и условия, выработанные рабочими. Конференция рабочих постановила воздержаться от немедленного объявления забастовки ввиду государственной важности бакинской нефтяной промышленности и сообщить о создавшемся положении министру труда.

В Баку

Общее собрание профсоюза портных в Москве, в количестве 1600 чел., вынесло протест против преследования рабочей печати, смертной казни и пр., а также послало «горячий привет» съезду большевиков.

«Речь пишет»:

«Совет Союза казачьих войск обратился к Керенскому с ходатайством об отсрочке выборов в Учредительное собрание: «Союз ходатайствует о назначении выборов не ранее января 1918 года, ибо непрекращающиеся вспышки на местах большевистского и анархического брожения делают совершенно невозможной правильную работу по подготовке выборов».

Секретарь Военной организации большевиков в Москве Варенцова пишет о шедшей в те дни работе в деревнях:

«Военное бюро совместно с Областным Бюро (партии) решило использовать для организации деревни городских рабочих и солдат, объединив их в большевистские землячества, чтобы через них руководить работой в деревне. Рабочие и солдаты имели тесную связь с деревней, часто ездили туда в отпуска. Надо было придать этим связям и сношениям организованный характер.

На общем собрании Военной организации 30 июля (1917 г.) в докладе о волостном земстве был затронут вопрос о землячествах, вызвавший серьезное внимание слушателей и решенный собранием в положительном смысле… Солдаты, выступавшие на собрании, подчеркивали, что крестьяне под влиянием эсеровской агитации враждебно относятся к большевикам, но вопросы о земле, о власти решаются по-большевистски. На этом же собрании обсуждался вопрос об издании крестьянско-солдатской газеты.

Была вынесена следующая резолюция: «Собрание признает выпуск газеты совершенно необходимым и поручает Военному Бюро немедленно войти в сношение с Московским Комитетом для окончательного утверждения проекта программы и организации издания. Но газета появилась на свет только 4 октября под названием «Деревенская Правда».

Революционные матросы

Заседание 6-го съезда РСДРП (большевиков) заслушивает доклад Бухарина о текущем моменте и войне и доклад Сталина о политическом положении. Докладчики зачитывают свои резолюции; по докладам ведутся прения. На съезде наметилось два течения: за поддержание лозунга «вся власть Советам» и за снятие его. Окончание прений переносится на следующий день.

Вышло стихотворение Маяковского о кадетах:

«Жил да был на свете кадет.

В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, пришедшейся кадету,

ничего в нем красного не было и нету.

Прослышит кадет — революция где-то,

шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,

и внук кадетов и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшущий ветер —

в клочья шапчонку изорвал на кадете.

И стал он черный. Видевшие это

волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.

Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,

не забудьте сказочку об этом кадете».