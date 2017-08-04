Улан-Удэ, 4 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Бурятию 4 августа назвал Байкальский биосферный заповедник образцом экотуризма. По его мнению, такой формат необходимо распространять.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Россия озеро Байкал

«Хотел бы обратить ваше внимание на место, в котором мы находимся. Визит-центр «Байкал заповедный» — хороший пример цивилизованного экологического туризма, этот опыт требует самого широкого распространения и популяризации, в том числе в рамках Года экологии», — сказал глава государства.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, Путин предложил обсудить вопрос возвращения части взимаемых штрафов на развитие заповедников и нацпарков:

«Нужно советоваться, собственно, ничего нового здесь не скажу — вопрос возвращения части собираемых штрафов, платежей, возвращать их в заповедники и нацпарки и использовать с целью повышения эффективности развития и охрану».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом Байкальский природный заповедник в посёлке Танхой. Он осмотрел выставку визит-центра «Байкал заповедный» и принял участие в запуске молоди байкальского омуля, провёл рабочие совещания по теме экологии Байкала и по проблемам лесных пожаров, встретился с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым.

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По информации властей Бурятии, в 2010 году Байкальский природный заповедник вошёл в число модельных территорий по развитию познавательного туризма. Визит-центр «Байкал Заповедный» построили на средства федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012—2020 годы».