Симферополь, 4 августа, 2017, 12:32 — ИА Регнум. 2 млн 859,9 тыс. человек посетили Республику Крым с января по июль текущего года. Отчет об этом опубликовало министерство курортов и туризма Крыма.

Вид моря с гор. Крым. 1864

«Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 46% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма — 21,5%, на Восточном побережье Крыма — 18%, в Крымском предгорье — 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%», — говорится в информации Минкурортов.

При этом, согласно данным статистики, 48% гостей прибыли в Крым авиарейсами, 47% — через паромную переправку. 5% туристов прибыли через территорию Украины на автомобилях — через пункты пропуска Армянск и Чонгар.

Отметим, что на конец июля 2016 года теперь уже бывший глава министерства Сергей Стрельбицкий сообщал о 2 млн 672 тыс. отдыхающих, прибывших в Крым с начала года — и о росте турпотока сразу на 26,2% за год.

В то же время, по данным на начало августа 2016 года, средняя загрузка санаториев и отелей составляла 74% — за год, при общем росте турпотока, этот показатель снизился почти на 10 процентных пунктов. Это свидетельствует о том, что туристы все больше обращаются к частному сектору, предпочитая платить меньшие деньги за съем комнаты или квартиры. В будущем, при введении курортного сбора, это обстоятельство может создать немалые проблемы для властей.

Добавим, что в начале июля этого года с поста министра курортов и туризма Крыма ушел Сергей Стрельбицкий, занимавший должность с 2015 года. В последние месяцы в СМИ было немало критики по подготовке крымских пляжей к курортному сезону. Туристический сезон в этом году уже и вовсе назвали провальным: по официальным данным, турпоток упал более чем на 4%, хотя основной причиной называют погодные условия. Пост министра занял Вадим Волченко, до этого руководивший отделением МИА «Россия сегодня».