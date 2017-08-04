Барнаул, 4 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Алтайский губернатор Александр Карлин в ходе телепрограммы «Встречи с губернатором» на местном телевидении известил о проблеме недобросовестных налогоплательщиков — представителей крупного бизнеса и упомянул о необходимости инициатив в сфере улучшения налогового режима. В ответе на запрос ИА REGNUM, поступивший сегодня, 4 августа, он пояснил, что налоговая политика Алтайского края будет направлена на реализацию стимулирующих мер.

Светлана Шаповалова Здание Правительства Алтайского края

«В целях объективного выравнивания налоговой нагрузки на объекты недвижимого имущества и создания конкурентных преимуществ добросовестному бизнесу с 01.01.2016 введен налог на имущество организаций от кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов недвижимого имущества (объекты торговли, административные и офисные здания). В прошлом году принят закон Алтайского края об установление налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на территории Алтайского края в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Сохраняются неизменными ставки по транспортному налогу, которые не менялись в течение 9 лет», — отмечает Александр Карлин.

Он также подчеркнул, что в регионе сохраняется порядок исчисления налога на имущество физических лиц от инвентаризационной стоимости имущества.

«Решение о переходе по установлению единой даты начала применения на территории Алтайского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения будет рассматриваться после анализа эффективности применения данного вида налогообложения в других регионах. Будет сохранена тенденция не на повышение налоговой нагрузки, а на увеличение собираемости доходов в консолидированный бюджет Алтайского края» — говорится в ответе губернатора.

Напомним, вопрос был задан в рамках online-конференции Александра Карлина, состоявшейся месяц назад. «Оперативность» подготовки ответа в аппарате правительства Алтайского края пояснили тем, что обращение рассматривалось не как запрос СМИ, а как гражданской запрос.

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Напомним, по данным налоговых органов за 2016 год в отношении крупнейших алтайских плательщиков проведено 19 выездных налоговых проверок, из которых в ходе 6 установлено применение схем минимизации налоговых обязательств. По итогам проведенных проверок дополнительно доначислено в бюджет 104 млн. руб. Взыскано на сегодняшний день взыскано 68 млн. руб. Кроме этого, в 2016 год в ходе мероприятий налогового контроля инспекциями была выявлена неуплата налога на прибыль в объеме 344 млн руб., в 1 квартале 2017 года — 50,4 млн. руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Алтайском крае назрела острая необходимость в улучшении налогового режима и повышении качества администрирования Александр Карлин заявил в начале июля. По его словам, хотя в регионе хоть и наблюдается устойчивый рост доходов в краевой бюджет (103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) но предельно возможным он не является.

«Есть также вопрос в отношении недобросовестных налогоплательщиков, представителей крупного бизнеса, применяющих схемы оптимизации при уплате налога на прибыль и при этом громко заявляющих в медийном пространстве о своей социальной ответственности», — заявил глава края, подчеркнув при этом, что он располагает данными «о том, что отдельные налогоплательщики применяют схемы оптимизации, которые позволяют платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем они могли бы это делать».

Губернатор рассчитывает, что обозначенная выше налоговая политика простимулирует ответственность налогоплательщиков.