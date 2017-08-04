Калуга, 4 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Жительница Мещовска является матерью четверых детей, включая двух малолетних. Семья проживала с отцом младших детей, и, согласно предположениям, мужчина регулярно избивал их и издевался над ними.

1tv.ru Цитата: Обвинения

Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Следователи намерены проверить условия жизни, воспитания детей, дать юридическую оценку действиям родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 24-летняя дочь героини передачи публично обвинила мать в том, что та бросила их с сестрой. Мать девушки во всем винит собственных родителей, а те заявляют, что их дочь бьет детей. Помимо дочерей, у матери имеется два сына, одного из которых со следами побоев забрали в приют. В телестудии участники неприглядной истории впервые за много лет встретились.