Донецк, 4 августа, 2017, 11:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 3 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 50 раз, сообщают 4 августа СМИ народных республик.

ИА Красная Весна МЧС ДНР. После обстрела. Донецк

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Молодежное, Калиново, Первомайск, Красный Лиман, Калиновка, Лозовое, Славяносербск и памятник князю Игорю.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 50 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

«Штаб АТО» зафиксировал 21 случай обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного.

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На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Луганского, Новоалександровки, Станицы Луганской, Новотошковского.

Напомним, в 2014 и 2015 годах Киев и республики дважды заключали Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Тем не менее украинские войска продолжают регулярно атаковать позиции ополченцев, а Киев ведет переговоры с США о поставках нового вооружения.