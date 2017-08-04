Ярославль, 4 августа, 2017, 10:56 — ИА Регнум. «В связи с техническими сложностями прямые трансляции общегородского совещания в мэрии Ярославля временно не будут осуществляться. Трансляции будут возобновлены сразу после исправления ситуации» — поясняют в мэрии Ярославля.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов

Дополнительно корреспонденту ИА REGNUM в мэрии уточнили, что сигнал транслировался с камеры Городского телеканала, но сегодня из-за несовпадения форматов его почему-то не смог взять интернет-провайдер. Несмотря на все попытки возобновить трансляцию, сделать этого не удалось.

В мэрии говорят, что можно, конечно, временно перейти на интернет-трансляцию, но тогда возникнут серьезные проблемы с качеством картинки и звука.

Впрочем, сегодня ярославцы, в общем-то, практически ничего не потеряли. Совещание вел заместитель мэра Ярославля — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. Уложился он в 40 минут и громких заявлений, в отличие от градоначальника, не делал. Сам Владимир Слепцов, как пояснили в мэрии, находится в командировке в Англии.

Это вызвало недовольство представителей общественности — мол, центр города превратился в большую стройку, есть серьезные проблемы со сроками дорожного ремонта и реконструкции дворов, а мэр улетел в Англию. Тут же вспомнили и Евгения Урлашова, который за месяц успел побывать аж в четырех странах: Коста-Рике, Германии, Швейцарии, Иране.

«Владимир Витальевич действительно находится в рабочей командировке, он улетел в Англию, в город-побратим Ярославля — Эксетер. Они у нас уже были, это ответный визит. Мэр улетел всего на два дня, в воскресенье он уже будет здесь. Владимир Витальевич работает год, он еще никогда никуда не ездил» — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Светлана Израйлева.