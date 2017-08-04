Пермь, 4 августа, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Перми оппозиционный политик Константин Окунев заявил, что не намерен призывать своих сторонников к бойкоту выборов губернатора Пермского края, но готов отстаивать справедливость через суд. Об этом сообщает портал business-class.su.

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«Я человек государственный, поэтому никогда к бойкоту выборов не призывал и не буду. Это не выход из ситуации», — заявил на пресс-конференции Окунев. По словам политика, он «будет использовать все законные способы, для того чтобы сделать выборы губернатора конкурентными, а все кандидаты были зарегистрированы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально в предвыборной кампании участвовали семь выдвиженцев от партий: Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты Россия»), Ирина Филатова (КПРФ), Константин Окунев («Города России» и Олег Хараськин («Великое Отечество»). Пройти процесс регистрации смогли только пять кандидатов. Двое стали аутсайдерами кампании. В их число попал и Олег Хараськин.

«Мне было отказано в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Пермского края. Те доводы, которые мы привели, в том числе письменные заявления от двух депутатов Земских собраний, крайзбирком посчитал недостаточным основанием для того, чтобы отложить решение о регистрации до 4 августа, как предполагалось ранее. Не хочу ни на что намекать, но в этот раз избирком почему-то решил поспешить с принятием решения», — оставил запись Олег Хараськин на своей странице в соцсети.

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Напомним, что крайизбирком мотивировал своё решение в отказе регистрации недостаточным количеством представленных подписей депутатов и глав муниципальных образований. Кроме того, у Хараськина были выявлены подписи, которые были продублированы у других кандидатов.

Олег Хараськин подчеркнул, что избирком мог отложить принятие решения, чтобы разобраться в сложившейся ситуации относительно дублей подписей:

«Заслушать «свидетелей», прежде чем выносить «вердикт». А по-хорошему, запросить у нотариальной палаты Пермского края сведения, вообще кто, сколько, в какой период и за кого подписывал. Право такое у избирательной комиссии есть, но её члены не посчитали нужным этим правом воспользоваться.

Крайзбирком считает, что делает всё юридически правильно и опирается в своей работе только на предоставленные бумаги. Считают, что заявление депутата не имеет такой силы, как нотариальное свидетельство. А проявлять разумные сомнения или допускать, что при сборе подписей происходил подлог, не считает необходимым — и предложили нам оспаривать его решения в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и в суде. Что, собственно, и будет сделано».

Политик Константин Окунев выразил предположение:

«Если бы я набрал необходимый уровень для прохождения муниципального фильтра и сдал бы подписи, я думаю, все бы решилось в первом туре не в пользу нынешнего главного кандидата. А Хараськин бы мог навязать борьбу во втором туре, а там все непонятно, поэтому административный штаб не решился рисковать».

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