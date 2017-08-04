Ярославль, 4 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Согласно документации аукциона, который размещен на сайте Госзакупок, благоустройство сквера «Бутусовский» предусматривает замену асфальтобетонного покрытия дорожек на плиточное на территории, ограниченной ул. Победы, ул. Свердлова, ул. Чайковского и ул. Пушкина.

В сквере заменят асфальт на тротуарную плитку

На эти цели из бюджета Ярославской области планируют потратить 11 млн 173 тыс рублей.

Уже к 15 сентября работы должны быть завершены.