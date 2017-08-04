Лондон, 4 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг, которая является автором серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes.

Гарри Поттер. Постер

По данным журнала, в прошлом году она заработала $95 млн, опередив прошлогоднего лидера — американского писателя Джеймса Паттерсона.

«Пьеса для бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя» стала самой продаваемой книгой 2016 г. и в одной Британии разошлась тиражом 4,5 млн экземпляров, — говорится в сообщении. — Пополнили счет Роулинг также аттракционы, посвященные Гарри Поттеру в парке Universal Studios, и киноадаптация книги «Волшебные твари и где они обитают».

Второе место в списке занял автор детективов Джеймс Паттерсон, заработавший $87 млн. На третьем месте Джефф Кинни ($21 млн), являющийся автором «Дневника слабака».

В Топ-5 рейтинга также вошли Дэн Браун ($20 млн) и Стивен Кинг ($15 млн).