Улан-Удэ, 4 августа, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Убийство известного спортсмена на берегу Байкала и массовое отравление детей на турбазе в Лемасово в разгар туристического сезона вновь вывели Бурятию на первые страницы федеральных СМИ. По мнению бурятского экономиста, кандидата экономических наук Алдара Бадмаева, недавние ЧП на Байкале — это звенья одной цепи: «Результат того хаоса, который мы, приезжающие туда, наблюдаем каждое лето, стихийного, по сути, развития туризма в нашей республике».

Andrei Chugunov Озеро Байкал

«Спору нет, ЧП происходят везде, и в той же Листвянке (населённый пункт в Иркутской области — прим. ИА REGNUM ) и других туристических регионах России и мира. Но там они — скорее исключение из правил. У нас же (в Бурятии — прим. ИА REGNUM ) — это лишь надводная часть айсберга», — пишет Бадмаев на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, в Бурятии на берегу Байкала возле села Горячинск в конце июля убили известного спортсмена Юрия Власко. Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту убийства.

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Что касается Лемасово, там на турбазе недавно отравились более 70 человек, в том числе 66 детей. ЧП вызвало огромный общественный резонанс.

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«По непроверенной пока информации незадолго перед трагической смертью Власко на том же берегу было убито в такой же поножовщине сразу 2 человека, 2 школьницы были изнасилованы пьяными мужчинами. Это все произошло буквально за считанные дни. Но информацию об этих случаях наши власти замяли. Убийство чемпиона Европы замять оказалось сложнее», — отметил экономист.

По словам Бадмаева, количество пьяных людей на берегу, где произошло убийство, «даже посреди бела дня зашкаливает, алкоголь продается везде», однако нет «ни патрулей, не представителей власти, никого, кто бы мог хоть как-то навести порядок».

«Случай в Лемасово из другого ряда. Массовое отравление летом, в жару… Теперь начинается выяснение, сколько у нас на берегу реально баз, которые предоставляют услуги массового отдыха приезжим туристам. Как у них обстоит дело с сертификацией?» — рассуждает кандидат экономических наук.

«И сколько у нас вообще таких баз в республике с такими же проблемами?» — задаётся вопросом Бадмаев.

Экономист считает, что необходимо навести порядок в сфере турбизнеса в Бурятии, и при этом «организация порядка вовсе не означает закрытие шлагбаума для всего бизнеса и туризма».

«Если мы хотим развивать туризм, мы должны перенимать не только чужой, но и вспоминать свой старый опыт. Силовики должны обеспечивать порядок там, где существует реальная угроза беспорядков (не только политических!), а не только штрафы собирать и взятки с предпринимателей, да галочки рисовать для отчетности. Власти обязаны обеспечивать постоянный контроль за развитием туробъектов, делать все для улучшения инфраструктуры туризма, а не только участки на Байкале продавать и ВИП-пенсии зарабатывать. Определить места проведения тех же дискотек, организации массовых мероприятий, наладить там порядок, создать там долгоиграющую инфраструктуру, обеспечить текущий мониторинг за ситуацией. И нам, наконец, нужно знать, кто у нас занимается приемом туристов, как они это делают, какое качество их услуг и т. д. Пора разобраться с нашим туризмом и определить, как ему нужно развиваться не на словах, а на деле. И не отворачиваться за страницами разных программ от реалий нашей действительности. Иначе новых и еще более страшных ЧП не избежать», — резюмировал Алдар Бадмаев.

Байкал — озеро в южной части Восточной Сибири. Оно включено в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (1996 г.). Площадь Байкальской природной территории (БПТ) составляет 386 тыс. кв. км. Длина озера — 636 км, наибольшая ширина — 79,5 км, наименьшая — 25 км. Площадь водного зеркала озера — 31 500 км2, максимальная глубина — 1637 м. Байкал является самым глубоким озером мира.

Неудивительно, что уникальное озеро пользуется популярностью не только у российских, но и у иностранных туристов. Вот и сейчас на Байкале наблюдается наплыв иностранных туристов.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России, поток иностранных туристов на озеро увеличился в разы. Между тем «плохо владеющие русским языком «дикие» иностранцы автоматически попадают в группу риска».

Самое популярное у туристов место отдыха на Байкале — крупнейший остров Прибайкальского национального парка Ольхон. И уже в этом году на острове было зарегистрировано три пожара. Все они произошли на частных территориях, где размещаются иностранные граждане.

«Гостевые дома не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, с грубейшими нарушениями смонтирована электропроводка, что и привело к пожарам. Только после вмешательства надзорных органов владельцы частных мини-гостиниц начали приводить помещения в надлежащее состояние. С администраторами гостевых домов проведены беседы и инструктажи, вручены переведенные на иностранные языки памятки для зарубежных постояльцев», — рассказала главный госинспектор Ольхонского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Ирина Шикуева.

На ситуацию с так называемым диким туризмом на Байкале обратил внимание и президент РФ Владимир Путин, который сегодня, 4 августа, находится в Бурятии с рабочим визитом.

«Интерес к Байкалу и российских, и иностранных граждан постоянно растёт. До миллиона человек бывает на берегах Байкала. Но обратной стороной этого в целом позитивного фактора становятся новые проблемы. Бесконтрольность так называемых диких туристов приводит к стихийным свалкам на берегу водоемов, а стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия — часто к игнорированию ими экологических норм», — подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что необходимо не допустить увеличения антропогенной нагрузки на озеро Байкал, в том числе от туристической отрасли.