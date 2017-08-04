Улан-Удэ, 4 августа, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обещал подумать о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2018 году. Об этом он заявил сегодня, 4 августа, во время сеанса видеосвязи с президентом, проводящим совещание по ликвидации последствий лесных пожаров в поселке Танхой в Бурятии, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Во время видеосвязи один из жителей поселка Черемушки в Бурятии обратился к Путину с просьбой выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году.

«Хорошо, я подумаю, спасибо», — пообещал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент РФ находится с рабочим визитом в Бурятии. Он встретился с жителями сел, пострадавших от лесных пожаров, обсудил проблемы Байкала и провел рабочие встречи с главами сибирских регионов.

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Напомним, 3 августа Путин находился с визитом в столице Бурятии Улан-Удэ, куда прибыл из Амурской области, где посетил строящийся Амурский газоперерабатывающий завод и Нижне-Бурейскую ГЭС, а также провел совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

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