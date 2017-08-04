Москва, 4 августа, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Доверие большей части жителей России к рекламе остается низким — не доверяют рекламе 60%. 33% опрошенных отчасти доверяют, отчасти нет. 7% все-таки совершают покупки под её влиянием. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Наперстки

42% никогда не покупают рекламируемые товары, «чтобы попробовать». 37% покупают, но редко. 20% респондентов время от времени что-то пробуют из предлагаемого рекламой.

Для 34% респондентов на приобретение различных товаров по рекламе, прежде всего, влияет собственный опыт, для 27% — низкая цена, для 17% — высокое качество, для 9% — известность марки.

Больше всего в рекламе граждан РФ привлекают сюжеты рекламных роликов (29%), информация о новинках (24%), полезная информация о потребительских свойствах товара/услуги (22%).

Примерно половине опрошенных (455) не нравится ни один рекламный ролик, который демонстрируется по ТВ «не смотрю, не люблю,/ не запоминаю». Из самых запоминающихся второй год подряд остаются рекламные ролики «Билайна».

Опрос проведен 21—24 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, запрет на рекламу, прерывающую теле‑ и радиопередачи, а также художественные фильмы, которые выходят по воскресеньям, предложили ввести депутаты Государственной думы от ЛДПР.