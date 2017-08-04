Хьюстон, США, 4 августа, 2017, 08:14 — ИА Регнум. NASA опубликовало изображение Малого красного пятна Юпитера, снятое в ходе пролета зонда Juno над поверхностью планеты-гиганта. Снимки выложены на сайте космического агентства.

NASA Малое красное пятно. Юпитер

Малое красное пятно представляет собой гигантский шторм, который, тем не менее, является только третьим по величине среди всех штормов на Юпитере. Его длина составляет около 6 тыс. км.

Пятно регулярно отслеживается с 1993 года. Оно периодически меняет свой цвет в зависимости от процессов, которые происходят внутри вихря.

Снимок был сделан фотокамерой JunoCam, установленной на зонде Juno, который выполняет миссию по исследованию атмосферы самой большой планеты Солнечной системы.

Напомним, 5 августа 2011 года был запущен космический зонд Juno, который достиг поверхности Юпитера в июле 2016 года. Его основной задачей является получение данных о происхождении и эволюции Юпитера, а также процессах, происходящих на планете.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2017 года зонд Juno пролетел над Большим красным пятном Юпитера, в ходе которого получил детальные изображения этого шторма. Снимки также были опубликованы на сайте NASA.