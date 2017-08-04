Москва, 4 августа, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Заявление вице-президента США Майка Пенса, который в ходе визита в Черногорию пытался запугать лидеров балканских стран «мифической угрозой» со стороны России, свидетельствует о том, что официальный Вашингтон скатывается к «примитивным идеологизированным штампам времен холодной войны». Об этом говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на официальном сайте ведомства.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

«С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что навязывание балканским странам выбора «или с Западом, или с Россией» неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в отдельных государствах и в регионе в целом.

Как говорится в комментарии, США и их союзники очевидно забыли о том, что они в 1999 г. грубо нарушили международное право, нелегитимно применив силу в целях отторжения Косово от Сербии.

«В результате создан еще один очаг конфликта в Европе», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, под жестким прессингом властей США официальная Подгорица 5 июня 2017 г. оформила членство Черногории в НАТО вопреки мнению большинства граждан этой страны.

В МИД РФ спрашивают, кто же вмешивается во внутренние дела и применяет силу на Балканах — Вашингтон или Москва.

«Призываем американских коллег прекратить шельмование РФ и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов», — отмечается в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, вице-президент США Майк Пенс 1 августа прибыл в Подгорицу с двухдневным визитом. Выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице, политик обвинил РФ в попытке дестабилизации ситуации на Западных Балканах и организации попытки госпереворота в Черногории.

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