Вашингтон, 4 августа, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Разбирательством по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы США займется специальное жюри присяжных, сформированное курирующим этот вопрос американским спецпрокурором Робертом Мюллером, пишет The Wall Street Journal.

Matt H. Wade Белый дом США

Отмечается, что состав жюри уже определен. Теперь очевидно, что вопрос с «российским следом» вступил в более активную фазу. Предполагается, что процесс рассмотрения материалов не продлится дольше месяца.

У большого жюри есть свои особые полномочия, позволяющие запрашивать нужные документы и приводить свидетелей к присяге.

По словам юриста Белого дома Тая Кобба, «Белый дом поддержит любые меры, способные ускорить ход расследования».

Напомним, тема «вмешательства» России в американские выборы продолжает использоваться противниками президента США Дональда Трампа. В американских СМИ периодически всплывает разного рода информация, «компрометирующая Трампа».

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