Вашингтон, 4 августа, 2017, 07:18 — ИА Регнум. По ее словам, такие области должны быть найдены, чтобы «улучшить двустороннее взаимодействие». Примером такого успешного сотрудничества Науэрт назвала соглашение по Сирии о перемирии.

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«Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом», — сказала дипломат.

При этом Науэрт отказалась комментировать утверждение Медведева о полноценной торговой войне между Россией и США.

«Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать», — сказала представитель Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против Российской Федерации. Комментируя новый пакет санкций, глава правительства РФ Медведев заявил, что Вашингтон объявил Москве полноценную торговую войну, положив конец надежде на улучшение двусторонних отношений.

Медведев также заявил, что санкции США будут действовать десятилетиями. Кроме того, считает премьер-министр, американский истеблишмент «вчистую обыграл» Трампа.