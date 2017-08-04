Южно-Сахалинск, 4 августа, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Читайте также: Экоугрозы Сахалину: нефтеотходы в земле и яд на пляже

«Экологическая вахта Сахалина» Печи для пережигания нефтеотходов вблизи сахалинского села Вал

Против размещения шламонакопителя рядом со своими домами жители села Вал протестовали еще до того, как его решили там разместить.

Шламонакопитель — это огромный котлован с прилегающей к нему площадкой. В котловане размещаются и обезвреживаются отходы от нефтедобычи — буровой шлам, убранные при ликвидации нефтеразливов загрязненные грунты, замазученная ветошь, использованные фильтры и прочее. Отходы образуются в результате деятельности нефтедобывающих компаний. Оператор шламонакопителя — подрядчик нефтяников — ООО «ИГЛ».

Жители села Вал протестовали. Но их протесты не были приняты во внимание. И гигантская ядовитая свалка появилась рядом с их жильем.

Но настоящая буря протестов поднялась после того, как на шламонакопителе началось так называемое «термообезвреживание» — проще говоря, пережигание отходов в специальных печах УЗГ-1М. Жители маленького поселка начали буквально задыхаться в своих домах от ядовитого и опасного дыма. Но сильнее страха за собственные жизни и здоровье был страх за здоровье детей.

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Село Вал — не простой населенный пункт. Оно является местом компактного проживания уйльта — очень маленького коренного северного народа. На всей планете уйльта осталось не более 400 человек. Тысячи лет уйльта занимались оленеводством на севере Сахалина. Село Вал на сегодняшний день — единственная община уйльта, продолжающая разводить и пасти оленей.

В декабре 2016 года на сельском сходе лидер общины уйльта Влад Соловьев представил обращение, в котором говорилось о том, что компания «ИГЛ» не получила добровольного и осознанного согласия коренных жителей на размещение шламонакопителя на месте традиционного места проживания и традиционного места ведения хозяйственной деятельности уйльта. А это прямое и грубейшее нарушение закона Сахалинской области «О правовых гарантиях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».

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Задолго до того, как огромный котлован с опасными отходами появился у села Вал, его жители единогласно проголосовали против его размещения. Это дало основания депутату Ногликского района Марине Железняк поставить под сомнение законность деятельности ООО «ИГЛ».

Однако тогда же, в декабре 2016 года, руководитель ООО «ИГЛ» Виктор Логвинов и его советник по экологии Николай Шугаипов заявили жителям, что шламонакопитель получил все необходимые разрешения, что работа по сокращению задымления ведется, а все жалобы жителей не имеют под собой основания.

Слова представителей бизнеса вызвали бурю возмущения. Люди показывали видео и фотографии, где ясно было видно, что печи, в которых пережигают отходы, невероятно дымят.

Местный врач рассказал о многочисленных жалобах жителей на ухудшение здоровья.

Слова главного эколога ООО «ИГЛ» Николая Шугаипова просто «взорвали» зал:

«Вы что, не понимаете, что на все это потрачены миллионы?! Что нельзя все это просто взять и убрать?»

Все село проголосовало за перенос шламонакопителя в другое место — подальше от Вала.

Но только 4 августа Сахалинский областной суд, в ходе уже второго заседания апелляционной инстанции по иску «Экологической вахты Сахалина», вынес решение о прекращении деятельности ООО «Игл». Определение суда вступило в законную силу со дня принятия.

«Для возобновления деятельности шламонакопителя ООО «ИГЛ» теперь обязано разработать проектную документацию, пройти процедуру государственной экологической экспертизы, обязательной частью которой являются общественные обсуждения», — рассказала юрист «Эковахты Сахалина» Марина Лисицына.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая экспертиза, проведенная специалистами «Эковахты Сахалина» весной 2017 года по обращению мэрии г. Охи, доказала факты незаконного захоронения нефтесодержащих отходов вблизи поселка Тунгор. Компании «Декантер Е», захоронившей опасные отходы в неположенном месте, было выдано предписание немедленно очистить территорию. Росприроднадзор начал проверки.