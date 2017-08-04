Мехико, 4 августа, 2017, 06:02 — ИА Регнум. В столице Мексики молодой человек поднялся на крышу высотного здания без использования подручных средств и страховки, передаёт Aristegui Noticias.

Небоскрёб в Мехико

По словам очевидцев, в начале подъёма юноше помогали два человека. Затем он самостоятельно начал забираться по стене многоэтажного офисного здания в районе Поланко.

Многочисленные записи с места стали появляться в социальных сетях, где пользователи уже окрестили юношу «человеком-пауком».

Поднявшись на крышу, молодой человек помахал рукой снимавшим его людям. Наверху его уже ожидали сотрудники полиции.

Как передаёт Universal, экстремалом оказался 17-летний гражданин России по имени Кирилл, который заявил, что подъём на высотные здания в городах является его хобби.

Сообщается, что в ближайшее время он будет доставлен в Национальный институт миграции для выяснения юридических оснований, на которых он находится в Мексике.