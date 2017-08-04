Москва, 4 августа, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Подписанный Трампом закон бьет по самому президенту США, по их политической системе и по их отношениям с союзниками, заявил председатель Комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом нового закона о санкциях против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вообще, ситуация абсолютно беспрецедентная. Я, честно говоря, не помню такого в американской истории, чтобы президент Соединенных Штатов, подписывая закон, говорил: «Я сегодня, вот сейчас вот, подписал абсолютно антиконституционный акт, который противоречит не только основному закону нашей страны, но и ее национальным интересам, и интересам отношений с союзниками» и так далее. Это просто уже бред», — выразил свое удивление произошедшим Вячеслав Никонов.

По его мнению, подписанный Трампом закон фактически отнимает у президента его конституционные права в области внешней политики, что фатальным образом бьет не только по самому Трампу, ослабляя его, но и по институту президентства в стране, политической системе в целом, а также по отношениям с союзниками США.

«Это закон, который действительно рушит отношения с союзниками… это серьезный клин в трансатлантические отношения. Это закон, который ослабляет Трампа политически, потому что главная причина его принятия — это российское вмешательство в американские выборы в пользу Трампа. То есть тем самым он подписался под законом, который обвиняет его в том, что он воспользовался при избрании президентом Соединенных Штатов российской помощью», — продолжил эксперт.

Говоря же о сути деструктивности нового закона для самих США, эксперт отметил, что в первую очередь он бьет по американской демократии, которая была так ценима в течение многих лет существования американской политической системы.

«Это закон, который подрывает принципы и основы американской демократии, потому что президент США… выражает линию, поддержанную большинством американского населения, продемонстрированную на выборах президента… он символ Америки вообще. И этот символ конгрессмены… не только демократы, но и республиканцы, об него вытирают ноги, заставляя делать то, что вредно ему, Америке… интересам союзников», — закончил мысль Никонов.

Напомним, что ранее на своей страничке в соцсети Twitter Дональд Трамп выразил недовольство подписанным им же новым законом о санкциях против России, который к тому же содержит, по утверждению самого же Трампа, «ряд антиконституционных пунктов».

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