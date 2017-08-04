Казань, 4 августа, 2017, 06:17 — ИА Регнум.

Контролировать и вести надзор над сферой образования Татарии будет новая инспекция. Она была создана указом главы республики Рустама Минниханова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В школе

С предложением о создании подобной инспекции выступил Кабинет министров региона. Указом Минниханова инспекции передаются функции департамента надзора и контроля в сфере образования профильного министерства. Пока только определена структура нового органа исполнительной власти, назначения на должности не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 мая 2017 года в регионе начала работать специальная образовательная горячая линия, где можно озвучить свои предложения, в том числе и по повышению качества образования в татарских школах. Работать горячая линия будет каждый четвёртый четверг месяца вплоть до конца года.

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Напомним, с 6 по 14 августа 2017 года в регионе пройдёт августовское совещание работников образования и науки Татарии. В рамках него участники обсудят проблемы в системе образования и наметят планы. Кроме того, 15 августа пройдёт пленарное заседание работников данной сферы. Его тема — этнокультурный и воспитательный потенциал системы образования республики.