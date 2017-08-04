Пекин, 4 августа, 2017, 04:48 — ИА Регнум. В Китае издана первая энциклопедия всех 56 этнических групп, проживающих на территории КНР, сообщает 3 августа агентство «Синьхуа».

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Пятнадцатитомная энциклопедия содержит 45 тыс. статей и 6,4 тыс. цветных изображений, посвященных истории, политике, военному дело, религии и обычаям этнических групп.

Согласно переписи населения 2010 года, ханьское этническое большинство в Китае составляет около 91% населения.

«Около одной тысячи исследователей приложили свои усилия к компиляции энциклопедии, которая началась в 1997 году», — заявил главный редактор Ли Дэчжу.

Еще один почетный редактор энциклопедии Фэй Сяотун, скончавшийся в 2005 году, полагал, что книга откроет окно в мир понимания состава этнических групп Поднебесной.