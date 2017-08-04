Нападения на туристов из России в Лондоне и спортивные поборы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Опасный туризм: В Лондоне российских туристов обливают кислотой;
- Шаг назад: Трамп обвинил Конгресс в небывало опасных отношениях с Россией;
- Обстановка нетерпимости: Казань ответила Вашингтону и Москве;
- Неподходящая кандидатура: полпред Путина в ЮФО пошел против племянницы Рогозина;
- Цена спорта: в Севастополе юных спортсменов поставили перед выбором.