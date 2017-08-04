Дубай, ОАЭ, 4 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. «Служба гражданской обороны сообщает, что пожар в башне «Факел» в значительной степени взят под контроль. Ведутся работы по охлаждению», — говорится в сообщении.

TrogledyWretched Небоскрёб «Факел» в Дубае

Отмечается, что все эвакуированные жильцы здания будут временно размещены в соседнем небоскрёбе Princess Tower.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, крупный пожар в башне «Факел», расположенной в элитном районе Дубая, произошёл в ночь на 4 августа. Огонь распространился примерно на половину высоты здания. Причины пожара на данный момент неизвестны.

Башня «Факел» была сдана в эксплуатацию в 2011 году. Данный небоскрёб является одним из самых высоких жилых зданий в мире, его высота составляет около 336 метров.