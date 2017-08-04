Вашингтон, 4 августа, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Сенат США большинством голосов утвердил кандидатуру 74-летней Кей Бейли Хатчисон на должность постоянного представителя США при НАТО.

Lauren Gerson Кей Бейли Хатчисон

Республиканка Кей Бейли Хатчисон с 1993 по 2013 год занимала пост сенатора от штата Техас. При этом она была первой женщиной, которая представляла этот штат в верхней палате Конгресса США.

С февраля 2013 года Хатчисон работала старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.

Отметим, что президент США Дональд Трамп, политику которого Хатчинсон предстоит проводить в альянсе, ранее активно критиковал НАТО, заявляя, что организация была создана «много-много лет назад» и потому сильно устарела.

В частности, Трамп указывал на тот факт, что НАТО не отвечает на один из главных вызовов безопасности в современном мире — терроризм, а также констатировал, что страны — члены альянса не возмещают средств, которые затрачивают на них США.

Позднее, однако, позиция Белого дома начала меняться на основании того, что НАТО якобы активнее начало бороться с терроризмом.