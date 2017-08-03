Красноярск, 4 августа, 2017, 02:15 — ИА Регнум. «Прогнозируемая обстановка в августе требует усиления нашей совместной работы по всем направлениям», — сказал глава МЧС в ходе заседания в Красноярске.

Лесной пожар

Министр подчеркнул, что «под жёстким контролем» должны быть лесные пожары. «Собственники, арендаторы земель должны нести персональную ответственность за профилактику новых очагов возгораний», — заявил он.

Пучков также отметил необходимость своевременно подготовить все образовательные учреждения к началу учебного года и провести профилактическую работу по безопасности жизнедеятельности с детьми в преддверии их возвращения в города после каникул.

В ходе заседания замглавы Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев сообщил, что на сегодняшний день на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов действуют 243 пожара. При этом, по его словам, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Отмечается, что для тушения пожаров и защиты населённых пунктов в трёх федеральных округах привлечено 12 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, в том числе 96 воздушных судов.

Еремеев также сообщил, что патрульно-контрольными группами составлено уже более 3,5 тысячи протоколов об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 10,5 тысячи человек и 500 юридических лиц. В ходе внеплановых проверок лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельхозназначения из 1683 проверенных предприятий на 894 были зафиксированы нарушения.