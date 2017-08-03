Дубай, ОАЭ, 4 августа, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в ночь на 4 августа одном из высочайших жилых небоскрёбов мира — 79-этажной башне «Факел» (The Torch) в Дубае, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

TrogledyWretched Небоскрёб «Факел» в Дубае

Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. На кадрах видеороликов видно, что огонь распространился примерно на половину высоты здания, на землю падают многочисленные горящие обломки.

Что послужило причиной пожара, на данный момент неизвестно.

Местные власти заявили, что все жильцы небоскрёба были благополучно эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало.

Пожарные в настоящее время пытаются локализовать возгорание.

Напомним, что башня «Факел», расположенная в элитном районе Дубая, уже горела в феврале 2015 года. Тогда пожар, вспыхнувший на 50-м этаже небоскрёба, так же быстро распространился по стенам, чему поспособствовал сильный ветер. Из здания были эвакуированы тысячи человек. Позднее было установлено, что причиной пожара стал оставленный без присмотра гриль на одном из балконов.

Небоскрёб The Tower был сдан в эксплуатацию в 2011 году. Высота здания составляет около 336 метров.