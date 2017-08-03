Кабул, 4 августа, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Военнослужащий НАТО погиб при нападении террориста-смертника на патруль сил коалиции в Афганистане, передаёт агентство Reuters.

U.S. Air Force Солдат НАТО в Афганистане

Как сообщается, атака была совершена в 50 километрах от Кабула, в районе авиабазы Баграм.

В результате нападения ещё пятеро военнослужащих альянса и переводчик получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие в настоящее время находятся в госпитале, их состояние оценивается как стабильное.

Неназванный представитель США сообщил агентству, что убитый военнослужащий НАТО не был американцем, при этом его национальность не уточняется.

Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа двое военных США погибли и ещё четверо получили ранения в результате атаки террориста-смертника на конвой НАТО в афганской провинции Кандагар.