Пекин, 4 августа, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Министерство обороны КНР в очередной раз призвало Индию немедленно отвести обратно вторгшихся на территорию Китая индийских пограничников, сообщает 3 августа агентство «Синьхуа».

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Пресс-секретарь китайского министерства Жэнь Гоцян призвал Индию к скорейшему разрешению сложившейся ситуации во имя сохранения мира и спокойствия в регионе.

«С момента начала инцидента, Китай демонстрировал добрую волю и стремление найти общий язык с Индией по дипломатическим каналам во имя его скорейшего разрешения. Китайские вооруженные силы также продемонстрировали высокий уровень сдержанности», — заявил Жэнь, добавив, что добрая воля также не бесконечна, а терпение подходит к своему краю.

Жэнь призвал индийскую сторону отказаться от иллюзий успешности их отложенной тактики, заверив, что никому не стоит недооценивать китайские вооруженные силы в их способности и воле к обеспечению мира, защиты суверенитета, безопасности и дипломатических интересов.

Напомним, что 26 июня 2017 года, как утверждают китайские СМИ, индийские пограничники незаконно, в нарушение всех наличествующих договоренностей заняли китайские территории в районе Сиккимского участка китайско-индийской границы. Позднее инцидент начал обрастать слухами о гибели 150 индийских солдат во время стычек с вооруженными силами Китая, однако эта информация был опровергнута обеими сторонами.