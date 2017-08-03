Ростов-на-Дону, 4 августа, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Как уточняется, авария произошла на 293-м километре трассы М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский», на участке, где проводятся ремонтные работы.

ДТП

По предварительной информации, у большегруза МАЗ отказали тормоза, и он протаранил стоявшие на запрещающий сигнал светофора автомобили и автобусы. Пассажиров в автобусах в момент столкновения не было.

«В результате ДТП пятеро граждан, в том числе подросток, обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.

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