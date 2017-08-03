Москва, 4 августа, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы 3 августа оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 300 тысяч рублей за нарушение правил организации митинга, сообщили в пресс-службе суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка организации митинга».

Кроме этого, штраф в размере 250 тысяч рублей присуждён координатору московского штаба Навального Николаю Ляскину. Главу предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков оштрафован на 300 тысяч рублей.

Штраф Навальному присуждён за призывы к проведению несанкционированного массового мероприятия в видео на YouTube. Также суд признал скрытой формой публичного мероприятия раздачу агитационных материалов в поддержку оппозиционера, состоявшуюся в июле в Москве.

Напомним, в декабре 2014 года Алексей Навальный был приговорён к 3,5 года лишения свободы условно по делу о хищении свыше 26 млн рублей у компании «Ив Роше». Также Навальный имеет ещё одну условную судимость по делу о хищении 16 млн рублей у компании «Кировлес».

При этом он уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за призывы к участию в несанкционированной акции и неповиновение требованиям сотрудников полиции.