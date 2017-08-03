Москва, 4 августа, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Все предпосылки для мировой войны, а это и финансовый, и экономический, и политический раздрай, созрели. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Vitaliy Ragulin Российская стратегическая ракета

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«Все предпосылки для мировой войны, финансовый, экономический, политический раздрай, все они созрели. Международные институты обветшали, международное право не соблюдается, в первую очередь сильными, поэтому и слабые не хотят его соблюдать», — отметил политолог.

«Каждые 50−70 лет такие ситуации разрешаются, с тех пор как мир глобализовался, глобальным военным кризисом или мировой войной. Что сейчас оттягивает от этого — в том числе и наша ядерная мощь», — уверен Виталий Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшую среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже в своём Twitter он написал, что отношения России и США достигли небывало низкого уровня, что очень опасно. Трамп также отметил, что всё это лишь сблизит Китай, Россию и Северную Корею.