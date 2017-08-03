Брюссель, 3 августа, 2017, 23:45 — ИА Регнум. «Мы не хотим новой холодной войны с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность», — сказал Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Стоит отметить, что эту политическую «мантру» Столтенберг твердит с 2014 года, когда напряжённость между Североатлантическим альянсом и Россией существенно возросла.

Также Столтенберг считает, что «наращивание российского военного присутствия» является основанием для укрепления коллективной обороны военного блока НАТО. При этом он не уточнил, где именно Россия наращивает своё военное присутствие.