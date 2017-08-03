Канберра, 3 августа, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Полиция Австралии обнаружила подпольную лабораторию по производству наркотиков в западном районе Сиднея, арестованы четверо подозреваемых, 3 августа сообщает Australian Associated Press.

Albert Matignon. Пробуждение от опиума. 1911

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Сотрудники полиции изъяли семь килограммов кристаллического метамфетамина и $50 тыс. наличными. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в сотни тысяч долларов.

Подпольная лаборатория находилась в районе Банкстаун. Арестованные доставлены в местные полицейские участки.

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Напомним, 3 августа литовские СМИ сообщили, что у побережья Французской Полинезии правоохранительные органы задержали яхту, на которой находилось 1,4 тонн кокаина. Правоохранители уверены, что подозреваемые намеревались реализовать партию наркотиков на австралийском рынке.