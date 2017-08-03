Лас-Вегас, США, 3 августа, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Уточняется, что Хатчинс подозревается в создании и распространении программы Kronos, ранее использованной хакерами для кражи информации о банковских операциях и данных пластиковых карт.

CafeCredit.com Хакер

Как сообщало ИА REGNUM, программист Маркус Хатчинс, известный как человек, сумевший частично остановить атаку вируса-вымогателя WannaCry, был задержан в Лас-Вегасе сотрудниками ФБР после его участия в конференции по кибербезопасности.

Напомним, 12 мая 2017 года крупномасштабной хакерской атаке вируса WannaCry подверглись компьютерные сети и серверы государственных и деловых структур в десятках стран по всему миру.