Вашингтон, 3 августа, 2017, 23:26 — ИА Регнум. К концу Второй мировой войны флот нацистской Германии насчитывал 1 тыс. 162 подводные лодки, пишет издание Scout Warrior.

Немецкая подводная лодка

«Единственное, что по-настоящему пугало меня на протяжении войны — опасность столкнуться с немецкими подводными лодками», — заявил бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль.

В начале войны контр-адмирал нацистской Германии Карл Дёниц заявил, что если у него будет 300 подлодок, он «сможет задушить Великобританию и выиграть войну». К началу боевых действий в распоряжении Германии находилось 56 подводных лодок, но уже в скором времени только подлодок типа VII было построено более 690 штук.

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Подлодки того времени нельзя назвать подводными лодками в современном смысле этого слова. Они были больше похожи на корабли, которые могут погружаться под воду. Для работы дизельных двигателей требовался кислород, поэтому, когда подлодка погружалась, ее жизнеобеспечение зависело от свинцово-кислотных аккумуляторов, весивших 100 тонн. Подлодка должна была появляться на поверхности каждые несколько часов, когда мощность аккумуляторов была исчерпана.

Мощность аккумуляторов не позволяла немецким подлодкам развивать высокую скорость, под водой она составляла восемь морских узлов (15 км/ч), а на поверхности воды 17,2 морских узла (32 км/ч).

Максимальная численность экипажа немецкой подлодки составляла 44 человека. В арсенале подводников была 88 — миллиметровая пушка на палубе лодки, а также 20 — миллиметровая зенитная пушка. Подлодки были укомплектованы стандартными торпедами G7, которые находились на вооружении всех типов немецких подводных лодок и торпедных катеров. Большинство торпед G7 раннего производства либо взрывались преждевременно, не достигнув кораблей противника, либо не срабатывали вовсе.

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Подводный флот нацистской Германии насчитывал 40 тыс. 900 военнослужащих. За время войны 28 тыс. подводников — 70% —, выбыли из строя. В период Второй мировой нацистские подлодки затопили более 2 тыс. 600 кораблей союзников по антигитлеровской коалиции.